Два дебютанта сборной Англии нарушили карантин – привели исландских девушек в отель

Сборная Англии стартовала с победы в Лиге наций, обыграв в гостях Исландию. Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден вышел в старте и отыграл 68 минут, форвард «МЮ» Мэйсон Гринвуд появился на замене в конце матча. Для обоих игроков это были первые матчи в сборной.

Исландская пресса сообщила, что Фоден и Гринвуд провели время в отеле с двумя исландскими девушками, которые рассказали об этом своим подписчикам в снапчате. На одном из видео, которое оказалось в расположении издания DV, девушка отвечает на вопрос другой – для встречи с кем забронирован отель: «С Мэйсоном Гринвудом, и я нервничаю. Очень сильно нервничаю».

Для подтверждения DV приводит двухсекундный ролик. Хотя лица на нем распознать невозможно, но оба – в новой тренировочной одежде сборной Англии.