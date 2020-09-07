Два дебютанта сборной Англии нарушили карантин – привели исландских девушек в отель
Сборная Англии стартовала с победы в Лиге наций, обыграв в гостях Исландию. Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден вышел в старте и отыграл 68 минут, форвард «МЮ» Мэйсон Гринвуд появился на замене в конце матча. Для обоих игроков это были первые матчи в сборной.
Исландская пресса сообщила, что Фоден и Гринвуд провели время в отеле с двумя исландскими девушками, которые рассказали об этом своим подписчикам в снапчате. На одном из видео, которое оказалось в расположении издания DV, девушка отвечает на вопрос другой – для встречи с кем забронирован отель: «С Мэйсоном Гринвудом, и я нервничаю. Очень сильно нервничаю».
Для подтверждения DV приводит двухсекундный ролик. Хотя лица на нем распознать невозможно, но оба – в новой тренировочной одежде сборной Англии.
Фоден и Гринвуд обвиняются даже не столько в нарушении дисциплины, сколько в игнорировании строгих коронавирусных ограничений во время пандемии. Члены сборной Англии освобождены от обязательного карантина по прибытии в Исландию, но вынуждены подчиняться строгим правилам.
- Игроки не могут встречаться с посторонними людьми – только с членами команды.
- Посещать они могут только тренировки и игры.
- К игрокам не допускаются даже их семьи.
Издание также приводит слова девушек, которые сильно расстроились из-за того, что фотографии попали в интернет. «Мы понятия не имели о правилах, они не говорили, что фотографировать нельзя. Мы написали им обо всем, что сейчас происходит, но они не прочли сообщения».
«С одним из них я была на связи несколько дней. Не скажу как», – сказала одна из девушек.
Обсуждается и моральная сторона вопроса. Гринвуд расстался со своей подругой, но у Фодена есть девушка, более того, есть и двухлетний сын.
В понедельник, 7 сентября, только Гринвуд и Фоден не тренировались со сборной Англии. Журналист The Times Мартин Циглер подтвердил: Фоден и Гринвуд не полетят на следующий матч с Данией в Лиге наций, который состоится 8 сентября. Гарет Саутгейт объявит об этом позже.
Два последних сбора в сборной Англии – два скандала. В прошлый раз, в ноябре 2019-го, поссорились Стерлинг и Гомес. Сейчас, похоже, команда лишится сразу двух перспективных игроков.
UPD. Саутгейт подтвердил отчисление Гринвуда и Фодена.