Стерлинга исключили из состава сборной за наезд на Гомеса. В АПЛ у них уже была стычка

Все разгорелось по-новому уже в расположении сборной Англии. Daily Mail пишет, что Гомес поприветствовал Стерлинга в столовой. Вместо ответного приветствия Стерлинг налетел на партнера и схватил того за шею. Позже Стерлинг публично извинился в инстаграме, но даже это не помогло. На ближайшую игру с Черногорией его официально исключили из состава сборной.

«Все осознают мое восприятие игры. Я не склонен к подобным вещам. Мы с Джо поговорили и все уладили. Мы выступаем в эмоциональном спорте. Вот и мои эмоции оказались сильнее. Двигаемся дальше. Между нами все хорошо, это продлилось всего 5-10 секунд. Заканчиваем. Давайте просто сосредоточимся на игре в четверг», – написал Стерлинг в инстаграме.

Об отстранении Стерлинга высказался и Гарет Саутгейт: «Одна из главных проблем и одновременно сильных сторон для нас заключается в том, что мы смогли отделить соперничество клубов от национальной команды. К сожалению, эмоции от игры были свежими». Он объяснил, что команда согласилась с временным отстранением Стерлинга.

Стерлинг отбегал за сборную шесть матчей квалификации Евро-2020. В них он забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Игра против Чехии (1:2) оказалась единственной, где у Стерлинга вообще не было результативных действий. Его отстранение даже на один матч – потеря для состава. Только для попадания на Евро англичанам все равно достаточно ничьей.