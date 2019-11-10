«Задавайте вопросы судьям, а не мне». Пеп в матче с «Ливерпулем» = дикие эмоции

После матча он подходил к судьям, жал им руки и говорил: «Спасибо вам большое за все».

На пресс-конференции резкость от Пепа никуда не ушла. Ответы по темам:

О возможном чемпионстве

«Я не знаю. Я не волшебник и не могу предсказывать будущее. В следующем матче мы играем против «Челси» и постараемся выиграть у них».

О благодарности арбитров

«Я не благодарил их. Я поздравлял их».

О судействе

«Задавайте вопросы судьям, а не мне. Задавайте вопросы Майклу Райли и парням, которые работали на ВАР. Я хочу разговаривать о нашем сегодняшнем выступлении, которое было очень хорошим. Это был один из лучших наших матчей».