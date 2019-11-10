Клопп – самый неудобный соперник для Пепа. Это подтверждают цифры и факты

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и оторвался от второй строчки (от «Лестера», «Сити» же опустился на четвертое место). Этот матч – самое настоящее безумие, которое подтверждают статистические факты.

• Фабиньо никогда не проигрывал в Премьер-лиге, когда начинал матч в стартовом составе «Ливерпуля». Вот и сегодня – забил шикарный гол и помог команде обыграть «Сити».

• Всем матчи «Ливерпуль» против «Сити» на «Энфилде» при Клоппе: