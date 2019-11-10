Клопп – самый неудобный соперник для Пепа. Это подтверждают цифры и факты
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» (3:1) и оторвался от второй строчки (от «Лестера», «Сити» же опустился на четвертое место). Этот матч – самое настоящее безумие, которое подтверждают статистические факты.
• Фабиньо никогда не проигрывал в Премьер-лиге, когда начинал матч в стартовом составе «Ливерпуля». Вот и сегодня – забил шикарный гол и помог команде обыграть «Сити».
• Всем матчи «Ливерпуль» против «Сити» на «Энфилде» при Клоппе:
• Фабиньо стал лучшим игроком матча. Статистика – огонь: 30 точных передач (из 36), 2 удара (один в створ). Фабиньо забил второй гол за «Ливерпуль», забил впервые с декабря-2018.
• «Ливерпуль» выиграл 11 из 12 стартовых туров АПЛ, сейчас отрыв от второго места составляет 8 очков. Только раз в истории Премьер-лиги преимущество лидера было больше: после 12 туров сезона-1993/94 «Манчестер Юнайтед» оторвался от второй команды на 9 очков.
• После 12 туров этого сезона у «Сити» всего 25 очков – самый низкий показатель Гвардиолы после двенадцати туров за всю его работу в Англии.
• Забавный момент: «Ливерпуль» впервые с 2014 года пропустил в 9 матчах подряд. Тогда команду тренировал Брендан Роджерс.
• «Сити» пропустил три гола в матче Премьер-лиги впервые с января 2018 года. Любопытно, но тогда три мяча забил тоже «Ливерпуль» и тоже на «Энфилде».
• Рахим Стерлинг перешел в «Сити» в 2015 году. С тех пор в матчах против «Ливерпуля» он не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи.
• Серхио Агуэро не забивает на «Энфилде» 782 минуты.
• Только две команды забивали «Сити» 3 гола за 15 минут в тот момент, когда его тренировал Гвардиола – «Ливерпуль» (2019) и «Лестер» (2016).