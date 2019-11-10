Три гола «Ливерпуля» частично объяснимы проблемами с составом у «Ман Сити»
Главный матч тура в АПЛ получился разгромным: «Ливерпуль» выиграл у «Ман Сити» со счетом 3:1. Мы уже писали про спорный первый гол, проблемы «Сити» с вратарями и защитниками. Теперь это требует одного конкретного вывода: «Сити» играл эмоционально и старательно, но кадровые проблемы частично испортили матч. Хотя и не были главной причиной поражения.
- У «Ман Сити» травмировался основной вратарь Эдерсон. Из-за этого в Лиге чемпионов несколько минут отыграл в воротах защитник Уокер. По такой же причине впервые за полтора года в матче АПЛ вышел Клаудио Браво. Гвардиола рассказал, что не знает точного времени отсутствия Эдерсона. При этом Пеп назвал Браво исключительным вратарем, в котором не сомневается.
- Крайний защитник Зинченко перенес операцию на колене. В конце октября Гвардиола рассказывал, что он пропустит 4-5 недель. Там же он говорил о травме Родри, возвращения которого ждали еще после матчей сборных. Родри вернулся к конкретному топ-матчу и вышел на игру с «Ливерпулем» в старте, а вот на месте Зинченко (против Салаха) играл неопытный Анхелиньо.
- Давид Сильва оказался не полностью готов к игре, поэтому сидел на скамейке. Давно травмирован Лапорт, поэтому в центре обороны играют Стоунз и Фернандиньо. Гвардиола называл вопросы по травмам вызовом, но позволил себе оставить в запасе Отаменди и Канселу. Поэтому поясняем: у Гвардиолы были ходы, чтобы хотя бы попробовать что-то изменить.
- У «Ливерпуля» тоже возникла проблема в основном составе. Центральный защитник Матип в конце октября вылетел по травме колена. Вместо него на игру против «Ман Сити» выставили Ловрена. В этом сезоне Ловрена больше используют в ротации – его даже пуляли в состав на одну из первых стадий Кубка лиги. Здесь Ловрен справился – «Ливерпуль» пустил только один мяч.
Как все это повлияло на игру?
На проблемы «Ман Сити» еще перед матчем обращал внимание Джейми Каррагер. Он сказал, что травмы в центральной зоне делают «Сити» слабее по количеству и качеству игроков: «Травмы – серьезная проблема для «Ман Сити». Это было бы проблемой для любой команды, даже если бы она имела состав еще лучше».
Голы у «Ливерпуля» забили Фабиньо, Салах и Мане. По каждому конкретному голу есть несколько провалов от игроков «Ман Сити», но обратите внимание на самое примитивное описание. Первый мяч – дальний удар без сопротивления от опорной зоны соперника. Второй – быстрый отрыв, где Салах просто оторвался на скорости и замкнул подачу. Третий – обычная подача, вратарь не сыграл на выходе, защитники упустили Мане.
Фигура Клаудио Браво и проблемы с защитниками во многом оказались решающими. «Сити» пропустил два мяча с двух первых ударов в створ ворот. Учитывая игру против «Аталанты» в Лиге чемпионов, у Браво была серия из трех пропущенных ударов подряд. Потом он все-таки отбил пару мячей и прервал тенденцию. Но с обычной фланговой подачей на Мане ничего не сделал.