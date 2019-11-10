Три гола «Ливерпуля» частично объяснимы проблемами с составом у «Ман Сити»

Как все это повлияло на игру?

На проблемы «Ман Сити» еще перед матчем обращал внимание Джейми Каррагер. Он сказал, что травмы в центральной зоне делают «Сити» слабее по количеству и качеству игроков: «Травмы – серьезная проблема для «Ман Сити». Это было бы проблемой для любой команды, даже если бы она имела состав еще лучше».

Голы у «Ливерпуля» забили Фабиньо, Салах и Мане. По каждому конкретному голу есть несколько провалов от игроков «Ман Сити», но обратите внимание на самое примитивное описание. Первый мяч – дальний удар без сопротивления от опорной зоны соперника. Второй – быстрый отрыв, где Салах просто оторвался на скорости и замкнул подачу. Третий – обычная подача, вратарь не сыграл на выходе, защитники упустили Мане.

Фигура Клаудио Браво и проблемы с защитниками во многом оказались решающими. «Сити» пропустил два мяча с двух первых ударов в створ ворот. Учитывая игру против «Аталанты» в Лиге чемпионов, у Браво была серия из трех пропущенных ударов подряд. Потом он все-таки отбил пару мячей и прервал тенденцию. Но с обычной фланговой подачей на Мане ничего не сделал.