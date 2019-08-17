VAR снова лишил «Ман Сити» победы над «Тоттенхэмом». Четыре месяца назад Пеп тоже зря отжигал

17 апреля. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» устроили феерию в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. 0:1 первый матч, 4:3 – ответный, Стерлинг забил пятый гол, но после видеопросмотра его отменили. И «Сити» вылетел.

17 августа. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» рубятся во втором туре АПЛ. Жезус забивает победный мяч на последних минутах, но из-за VAR его отменяют. Игра заканчивается 2:2. Радость снова впустую.

Четыре месяца назад Хосеп Гвардиола сходил с ума после гола Стерлинга.