Хосеп Гвардиола
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#Хосеп Гвардиола #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити #Тоттенхэм

VAR снова лишил «Ман Сити» победы над «Тоттенхэмом». Четыре месяца назад Пеп тоже зря отжигал

17 августа 2019, 21:55

17 апреля. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» устроили феерию в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов. 0:1 первый матч, 4:3 – ответный, Стерлинг забил пятый гол, но после видеопросмотра его отменили. И «Сити» вылетел.

17 августа. «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» рубятся во втором туре АПЛ. Жезус забивает победный мяч на последних минутах, но из-за VAR его отменяют. Игра заканчивается 2:2. Радость снова впустую.

Четыре месяца назад Хосеп Гвардиола сходил с ума после гола Стерлинга.

www.imago-images.de / Global Look Press

На видео с 9:15 это можно прочувствовать еще лучше:

«При голе Стерлинга был офсайд, это жестоко. Мы праздновали, мы были так близки к полуфиналу. Что есть – то есть. Я посмотрел весь эпизод, и люди сверху решили, что это офсайд», – прокомментировал тренер после той игры.

«Говорить про VAR чертовски скучно. Иногда система помогает тебе, иногда – нет. УЕФА внедрил VAR, чтобы помогать судьям, что я могу поделать?» – добавил он позже.

Ненависть Пепа к VAR и правда скоро будет всеобъемлющей.

Да и вообще у Гвардиолы сегодня не очень позитивный день. Еще и поговорил на повышенных тонах с Агуэро в середине второго тайма.

«Я думал, мы оставили это в Лиге чемпионов, но оно снова повторилось, это жестоко, – сказал после игры Пеп об отмененном голе. – Но, что есть, то есть».

И с Агуэро все-таки обнялся на последних минутах.

Скриншот с трансляции Okko

Скриншот с трансляции Okko

Скриншот с трансляции Okko

Скриншот с трансляции Okko

Скриншот с трансляции Okko

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Все фото: www.imago-images.de / Global Look Press
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