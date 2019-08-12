Дэниел Джеймс забил за «МЮ» в первой же игре. Он посвятил гол умершему отцу

Широкую известность получила история о том, как Джеймс не ушел в отпуск, а самостоятельно готовился, чтобы впечатлить Сульшера. Он уехал в Дубай, где обратился к одной из спортивных фирм, которая выстроила ему индивидуальный план тренировок.

«Он готов, – сказал Сульшер после игры с «Миланом», где Джеймс забил решающий пенальти. – Он провел отличную предсезонку и сразу влился в команду – и как игрок, и как человек. Работать с ним приятно».

«Это невероятный момент для меня и моей семьи, но притом немного грустный, что мой отец не может разделить с нами радость», – сказал Джеймс после подписания пятилетнего контракта с «МЮ». Киран Джеймс, отец Дэниела, умер в возрасте 60 лет, всего за три недели до перехода сына в «МЮ».

«Я скучаю по нему каждый день, – признался футболист Джеймс. – Он всегда вдохновлял меня, когда находился рядом. Иногда я подавлен из-за этого, но он бы сказал мне продолжать упорно работать».

Свой гол в ворота «Челси» Джеймс посвятил отцу.