Дэниел Джеймс забил за «МЮ» в первой же игре. Он посвятил гол умершему отцу
Круче дебюта сложно было ожидать – 21-летний вингер Дэниел Джеймс перешел летом в «МЮ» из «Суонси» за 17 миллионов евро и в дебютной игре забил мяч в ворота «Челси».
В феврале он попал в хайлайты матча Кубка Англии между «Суонси» и «Брентфордом», где Джеймс забил победный гол, пробежав примерно 70 метров за считанные секунды.
«У Джеймса скорость, как у Болта. Не помню ни одного игрока за последние годы, который бы произвел на меня такое впечатление. Его рывки феноменальны», – восхитился тренер сборной Венгрии Марко Росси.
В «МЮ» уже в первом предсезонном матче против «Перт Глори» парня признали лучшим игроком.
Широкую известность получила история о том, как Джеймс не ушел в отпуск, а самостоятельно готовился, чтобы впечатлить Сульшера. Он уехал в Дубай, где обратился к одной из спортивных фирм, которая выстроила ему индивидуальный план тренировок.
«Он готов, – сказал Сульшер после игры с «Миланом», где Джеймс забил решающий пенальти. – Он провел отличную предсезонку и сразу влился в команду – и как игрок, и как человек. Работать с ним приятно».
«Это невероятный момент для меня и моей семьи, но притом немного грустный, что мой отец не может разделить с нами радость», – сказал Джеймс после подписания пятилетнего контракта с «МЮ». Киран Джеймс, отец Дэниела, умер в возрасте 60 лет, всего за три недели до перехода сына в «МЮ».
«Я скучаю по нему каждый день, – признался футболист Джеймс. – Он всегда вдохновлял меня, когда находился рядом. Иногда я подавлен из-за этого, но он бы сказал мне продолжать упорно работать».
Свой гол в ворота «Челси» Джеймс посвятил отцу.