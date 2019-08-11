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Тут все основное, что показали «МЮ» и «Челси» в фееричном матче
11 августа 2019, 22:15
- «МЮ» забил в ворота «Челси» четыре мяча и ничего не пропустил. В первом тайме голом с пенальти отметился Рэшфорд. Во втором вкатили еще три: опять Рэшфорд, Марсьяль и вышедший на замену Джеймс. Тут интересно, что «Челси» превзошел «МЮ» по ударам (18:11) и по ударам в створ (7:5). Эмерсон и Абрахам вообще попадали в штангу.
- По составу «Челси» были вопросы – с первых минут Лэмпард выпустил не только Абрахама, но и Маунта. В прошлом сезоне 20-летний Маунт играл под его руководством в «Дерби Каунти». Сейчас «Челси» под трансферным баном, поэтому Лэмпард использует молодежь. Вот только Канте, Пулишич и Жиру появились во втором тайме.
- Средний возраст стартового состава «МЮ» составил 24 года и 227 дней. Такого молодого стартового выбора в первом туре не было ни у одной команды АПЛ. Самым старшим игроком у «МЮ» оказался Давид Де Хеа (28 лет). 31-летний Хуан Мата вышел только на замену.
- 41 год никто из тренеров «Челси» не проигрывал в дебютном матче так крупно (в 1978 году было 2:7). Лэмпард расстроился, но назвал матч реальной проверкой. Еще главный тренер «Челси» сказал, что его клуб должен был вести в счете после первого тайма, а четыре гола «МЮ» – результат четырех ошибок.
- Лучший игрок матча – Магуайр. Самый дорогой защитник мира показал надежность, а заодно поддержал Лэмпарда важной характеристикой матча: «В первой половине нам немного повезло, но во втором тайме мы играли намного лучше. Думаю, мы заслуженно победили и заработали три очка». Вот статистика самого Магуайра:
- Сульшер тоже все подтверждает: «Хорошо оборонялись, контратаковали и правильно пользовались мячом. Потом подсели, но из-за везения пошли на перерыв с минимальным преимуществом». В защите помогал еще один дебютант Аарон Ван-Биссака. Его забрали из «Кристал Пэлас».
- С момента образования Премьер-лиги «Челси» никогда не проигрывал «МЮ» так крупно. Возможно, все дело в оборонительных проблемах. В основе «Челси» играл Курт Зума. Перед закрытием трансферного окна клуб продал в «Арсенал» Давида Луиза. Рюдигер прямо сейчас играть не готов, поэтому вышла связка Зума – Кристенсен.
- Забавная история случилась перед матчем. В подтрибунном помещении Кепа и Де Хеа долго о чем-то разговаривали. Оба до АПЛ играли в Испании – так что не факт, что разговор вообще был на английском. Факт в том, что Кепа отбил только один удар, Де Хеа – все. Может, он его расслабил этим разговором?
Ловите несколько кадров от официального сайта АПЛ:
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