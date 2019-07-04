Вы рады воссоединению Лэмпарда и «Челси». Но у нас есть вопросы и к тренеру, и к клубу

Что прошло успешно в «Дерби», так это омоложение . Из пяти лучших игроков сезона в клубе по рейтингу WhoScored четверо – моложе 23 лет, это защитники Богл и Томори и игроки группы атаки – Маунт и Уилсон. По большому счету, приглашение Лэмпарда в «Челси» также подразумевает успешную работу с молодежью, о чем неоднократно говорилось в британской прессе по окончании прошлого сезона.

Насколько Лэмпард готов работать с молодыми игроками не в средней команде Чемпионшипа, из которой мечтают уйти наверх, а уже в суперклубе, где у каждого разный уровень амбиций?

Лэмпард приходит в клуб, которому придется целый год обходиться без трансферов . «Челси» успел провернуть две сделки, купив Пулишича и Ковачича, кроме того, в клуб вернется множество игроков после аренд (среди них, например, Бакайоко, Батшуайи, Мората и другие известные футболисты).