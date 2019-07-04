Вы рады воссоединению Лэмпарда и «Челси». Но у нас есть вопросы и к тренеру, и к клубу
«Челси» в прошлом сезоне занял третье место в АПЛ. По некоторым статистическим компонентам – даже на строчку выше, например, лучше и чаще него владели мячом, точнее отдавали передачи и били по воротам только игроки «Ман Сити». У «Дерби», первой команды в тренерской карьере Лэмпарда, другая история – там нет разнообразия в атаке, полагались игроки в основном на удары издали и вообще активность вне штрафной, а первым «Дерби» шел только по количеству желтых карточек (а 106 за сезон).
Самое интересное – как «Челси» будет перестраиваться на футбол Лэмпарда. Или же сам тренер продолжит дело Сарри? И существует ли вообще «футбол Лэмпарда», учитывая, что он очень много экспериментировал со схемами в прошлом сезоне?
Что прошло успешно в «Дерби», так это омоложение. Из пяти лучших игроков сезона в клубе по рейтингу WhoScored четверо – моложе 23 лет, это защитники Богл и Томори и игроки группы атаки – Маунт и Уилсон. По большому счету, приглашение Лэмпарда в «Челси» также подразумевает успешную работу с молодежью, о чем неоднократно говорилось в британской прессе по окончании прошлого сезона.
Насколько Лэмпард готов работать с молодыми игроками не в средней команде Чемпионшипа, из которой мечтают уйти наверх, а уже в суперклубе, где у каждого разный уровень амбиций?
Лэмпард приходит в клуб, которому придется целый год обходиться без трансферов. «Челси» успел провернуть две сделки, купив Пулишича и Ковачича, кроме того, в клуб вернется множество игроков после аренд (среди них, например, Бакайоко, Батшуайи, Мората и другие известные футболисты).
В общем, «Челси» не пропадет, но желание усилиться Лэмпарду придется отложить примерно на год. Справится? Ему хватит тех футболистов, что есть сейчас? Не захочет ли он поменять половину состава спустя полгода?
Лэмпард будет работать в клубе, который, какие бы цели на сезон ни объявлял, все равно привык пополнять трофейный кабинет Романа Абрамовича. Бестрофейные сезоны выпадали редко и заканчивались они, как правило, какой-то другой удачей вроде второго места в АПЛ или финала Лиги чемпионов. Глубоко провальным был только лишь сезон-2015/16.
Так что несмотря на трехлетний контракт, от Лэмпарда все равно подсознательно будут ждать какого-то трофея или очень высокого результата в АПЛ. Вопрос, скорее, к руководству, готово ли оно в нынешнем сезоне не звенеть кубками и медалями и терпеливо выждать еще год, если у молодого тренера не сложится в самом начале?
Лэмпард – первый английский тренер в эпоху Абрамовича. При нем работало пять итальянцев, два португальца, испанец, голландец, бразилец и даже израильтянин. Два англичанина (Уилкинс и Холланд) были замещающими, но назначение Лэмпарда – первое фактически за 26 лет – со времен Гленна Ходдла летом 1993-го, при котором «Челси» добрался до финала Кубка Англии.
Молодой специалист, англичанин, легенда клуба – такого сочетания у Абрамовича еще не было. Опять же, в случае неудачи владельцу будет очень тяжело расстаться с Лэмпардом, учитывая давление фанатов. Легенда уже была, причем выиграла аж целую Лигу чемпионов, но фигура Лэмпарда для «Челси» – куда более мощная, чем Ди Маттео, его неудачи будут еще более болезненными. Ответственность за тренера теперь куда выше, чем от назначения условного Сколари или Анчелотти.
Здесь просто интересно, каков план Б у Абрамовича и есть ли он вообще, если у Лэмпарда не сложится?
Фрэнк Лэмпард вел переговоры с «Челси» на протяжении шести часов. Он подписал с клубом трехлетний контракт. Уже через шесть дней у него будет первый товарищеский матч против ирландского «Богемианса». Первая же официальная игра состоится 11 августа – в первом туре АПЛ «Челси» выпало играть в гостях с «МЮ»: Лэмпард против Сульшера. Одной интригой в сезоне теперь больше.