Посмотрели разгромный матч «МЮ» и «Челси»? У многих не работал Okko (да, АПЛ теперь там)

Все это решаемые вещи, но по репутации Okko бомбанула техническая история перед главной игрой. За полчаса до начала матча «МЮ» и «Челси» в телеграм-канале Okko вместе с видео с Сэмом Эллардайсом появилась такая запись: «Друзья, в настоящий момент сервис испытывает технические сложности. Наш отдел разработки в курсе и работает над устранением проблемы».

После матча - новое оправдание: «Друзья, мы знаем, что у части пользователей возникли сложности с доступом к Okko. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему. С пользователями, у которых возникли проблемы с доступом, мы свяжемся в ближайшее время и предоставим компенсацию».

Во время трансляции звук немного опережал картинку – это поправили к 30-й минуте (хотя у многих все равно было так). Но главную проблему с показом самого матча так до конца и не решили. На это люди жаловались в социальных сетях, а мы сами пробовали зайти на Okko на разных устройствах – работало не везде.

Проблемы возникли с планшета, андроида и айфона (там не работало в первые 20 минут). На ноутбуке все прогружалось не с первого раза. Приложение Okko слетало полностью – везде только отсылки к службе поддержки.