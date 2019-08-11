Посмотрели разгромный матч «МЮ» и «Челси»? У многих не работал Okko (да, АПЛ теперь там)
Онлайн-кинотеатр Okko с этого сезона владеет эксклюзивными правами на показ АПЛ. Смотреть Премьер-лигу теперь можно только там – для этого надо покупать подписку. Во время первого тура ожидаемо были проблемы и проявились недостатки.
Все это решаемые вещи, но по репутации Okko бомбанула техническая история перед главной игрой. За полчаса до начала матча «МЮ» и «Челси» в телеграм-канале Okko вместе с видео с Сэмом Эллардайсом появилась такая запись: «Друзья, в настоящий момент сервис испытывает технические сложности. Наш отдел разработки в курсе и работает над устранением проблемы».
После матча - новое оправдание: «Друзья, мы знаем, что у части пользователей возникли сложности с доступом к Okko. Мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему. С пользователями, у которых возникли проблемы с доступом, мы свяжемся в ближайшее время и предоставим компенсацию».
Во время трансляции звук немного опережал картинку – это поправили к 30-й минуте (хотя у многих все равно было так). Но главную проблему с показом самого матча так до конца и не решили. На это люди жаловались в социальных сетях, а мы сами пробовали зайти на Okko на разных устройствах – работало не везде.
Проблемы возникли с планшета, андроида и айфона (там не работало в первые 20 минут). На ноутбуке все прогружалось не с первого раза. Приложение Okko слетало полностью – везде только отсылки к службе поддержки.
Вот только часть из множества комментариев подписчиков Okko:
Если вы не смотрели матч, то вот главные события из игры и вокруг нее:
- «Манчестер Юнайтед» выиграл со счетом 4:0. Забили Рэшфорд, Марсьяль и новичок Джеймс.
- У Рэшфорда – дубль. Один из голов он вкатил с пенальти. Эпизод с назначением смотрели по VAR.
- «Челси» тоже имел моменты. Еще в первом тайме Абрахам и Эмересон дважды попали в штангу.
- Два голевых паса за отдал Поль Погба. Обратно в Италию его теперь явно не отпустят.
- Лэмпард выпустил в старте Маунта и Абрахама. Канте и Пулишич вышли только на замену.
- У Okko были проблемы, но Владимир Стогниенко и Роман Гутцайт комментировали игру с «Олд Траффорд». Кто-то их все-таки слушал.
Наш коллега Евгений Найданов купил подписку, посмотрел первый тур АПЛ и выделил несколько моментов в работе Оkko.
Минусы:
- Реклама. Сообщали, что не будет никакой рекламы, а теперь рекламируют БК «Олимп» по пять раз за матч. Вставка рекламы во время гимна «Ливерпуля» – позор, но за это извинились. Реклама букмекера от комментаторов в прямом эфире – тоже дичь. «Матч ТВ» занимался таким только во время проведения своего Кубка.
- Комментаторы. Обещали лучших комментаторов, а на деле достойного уровня только Стогниенко и Гутцайт. Остальные – те, кто оказался не нужен «Матч ТВ». У комментаторов нет единого стиля, поэтому у одного Марез, у другого - Махрез. Некоторые, как, например, Дементьев, вообще не разбираются в АПЛ (не знал тему про мульные пузыри на матчах «Вест Хэма»).
- Качество изображения. 25 FPS очень мало для нынешнего времени. Обещали Full HD. Опаздывает трансляция. Смотрю через Смарт ТВ, и у меня опоздание по времени на матчах порой доходило до двух минут.
Плюсы:
- Возможность посмотреть все матчи. Это очень круто, так как раньше показывали только центральные встречи. Я симпатизирую «Саутгемптону», но обычно за весь чемпионат игры с участием этой команды показывали раз пять за сезон максимум.
- Околофутбол, интервью, видео с обзорами туров и анонсы. Тоже очень классно, хотя сам Okko ничего пока не выпустил, делают переводы того, что им дает АПЛ.
- Возможность приобретения подписки с друзьями. Втроем можно было скинуться по тысяче и смотреть.