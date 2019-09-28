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#АПЛ #Футбол #Манчестер Сити #Бернарду Силва

Уникальный расистский скандал вокруг «Ман Сити»: пострадавший защитил обвиняемого

28 сентября 2019, 11:15

Неделю назад «Ман Сити» разбил 8:0 «Уотфорд», хет-триком отметился Бернарду Силва. После матча португалец пошутил в твиттере, сравнив одноклубника Бенжамина Менди с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Твит пришлось удалить – Силву сильно раскритиковали в комментариях.

Скриншот с твиттера Бернарду Силвы

Хотя самому Менди шутка понравилась.

Скриншот с твиттера Бернарду Силвы

Силва был разочарован. Следующий твит: «В наше время даже с друзьями не пошутить… Ну, ребята…».

На Силву набросились не только в комментариях. Антирасистская организация Kick It Out выпустила заявление с осуждением, но гораздо хуже, что твитом заинтересовалась английская футбольная ассоциация (FA). Именно поэтому санкции в отношении португальца могут быть серьезными.

FA на этой неделе получила два письма, оба – от Силвы и Менди. Португалец извинился, француз же вступился за Силву, написав, что никак не обиделся на шутку. Редкий случай: жертва (как это подается) защищает обвиняемого.

Силва и Менди дружат уже давно. Три года назад они вместе играли за «Монако», затем вместе перешли в «Ман Сити». «Они почти как братья, – говорил Хосеп Гвардиола. – Они шутят постоянно. Я мог бы посоветовать спрятаться подальше от соцсетей».

Гвардиола вообще очень серьезно высказался на эту тему: «Бернарду – исключительный человек. Исключительный. Он не виноват. Это была просто шутка. Это мультфильм, и лицо очень известно. То же самое происходило тысячу миллионов раз с белыми людьми.

Я много раз разговаривал с ним в течение трех лет, он такой человек. Сосредоточьтесь на других проблемах, а не на Бернарду. Это была просто шутка, но если кто-то обиделся, я могу это понять. Бернарду, возможно, получил урок, и такое больше не повторится».

imago sportfotodienst / Global Look Press

Бернарду уже подшучивал похожим образом над Менди, но сейчас это может сработать против него. Как-то раз после отпуска он спросил у одетого во все черное француза, почему тот пришел голым. Какое наказание теперь грозит португальцу – непонятно. За расизм на футбольном поле FA выгоняет на шесть матчей. Сейчас же реакция ассоциации непредсказуема.

Даже если вообразить, что Силву выгонят на шесть матчей, в пяти из них «Ман Сити» должен легко справиться и без него, соперники: «Эвертон», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Астон Вилла» и «Саутгемптон». А вот шестым будет «Ливерпуль».

И все-таки это странная ситуация. Игрока обвинили в расизме, но пострадавший от расизма защищает его и вообще они дружат. При дисквалификации Силвы случай будет непохожим ни на один другой.

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Все фото: imago-images.de / Global Look Press
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