Уникальный расистский скандал вокруг «Ман Сити»: пострадавший защитил обвиняемого

На Силву набросились не только в комментариях. Антирасистская организация Kick It Out выпустила заявление с осуждением, но гораздо хуже, что твитом заинтересовалась английская футбольная ассоциация (FA). Именно поэтому санкции в отношении португальца могут быть серьезными.

FA на этой неделе получила два письма, оба – от Силвы и Менди. Португалец извинился, француз же вступился за Силву, написав, что никак не обиделся на шутку. Редкий случай: жертва (как это подается) защищает обвиняемого.

Силва и Менди дружат уже давно. Три года назад они вместе играли за «Монако», затем вместе перешли в «Ман Сити». «Они почти как братья, – говорил Хосеп Гвардиола. – Они шутят постоянно. Я мог бы посоветовать спрятаться подальше от соцсетей».

Гвардиола вообще очень серьезно высказался на эту тему: «Бернарду – исключительный человек. Исключительный. Он не виноват. Это была просто шутка. Это мультфильм, и лицо очень известно. То же самое происходило тысячу миллионов раз с белыми людьми.

Я много раз разговаривал с ним в течение трех лет, он такой человек. Сосредоточьтесь на других проблемах, а не на Бернарду. Это была просто шутка, но если кто-то обиделся, я могу это понять. Бернарду, возможно, получил урок, и такое больше не повторится».