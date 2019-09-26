ФИФА обвиняют в подтасовке голосов в пользу Месси. Она все опровергает, есть скрины
На награждении премиями FIFA The Best были объявлены следующие результаты: Лионель Месси набрал 46 очков, Вирджил ван Дейк – 38, Криштиану Роналду – 36. Очки складывались из голосования главного тренера сборной, капитана и журналиста из этой страны, а также болельщиков. Участвовали представители всех тех стран, которые входят в ФИФА.
Как происходит процедура голосования – обычно ФИФА отправляет запрос в футбольную федерацию, капитан и тренер сборной голосуют через специальную платформу ФИФА, откуда распечатывается бланк для голосования, который капитан и тренер подписывают. Скан бланков отправляется в ФИФА.
Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера сообщил, что ФИФА неправильно засчитала его голоса при голосовании в определении лучшего игрока мира. Он сказал, что не голосовал за Месси, тогда как в финальном протоколе числится его тройка: Месси – Мане – Роналду. «ФИФА утверждает, что выслала мне ссылку для голосования на электронную почту, но я ее не получал. Я даже не голосовал», – удивился Баррера.
ФИФА отреагировала скриншотом голосования Барреры с его подписью:
Главный тренер Судана Здравко Логарушич объявил, что также не голосовал за Месси. Его тройка: Салах – Мане – ван Дейк, что подтверждено скриншотом письма, которое он отослал в ФИФА. В финальном протоколе указано, что он голосовал в такой последовательности: Месси – ван Дейк – Мане.
Пресс-служба ФИФА сообщила ТАСС, что бланк тренера был перепроверен: «Все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос».
Также возник вопрос об отсутствии в результатах голосования версий капитана аль-Мухаммади и главного тренера сборной Египта Агирре, которые голосовали за Салаха. Египетская федерация считает, что данные были отправлены в соответствии с уставом ФИФА.
ФИФА объяснила непринятие голосов двумя причинами – подписи были написаны заглавными буквами, также в бюллетенях отсутствует подпись генерального секретаря Федерации. Причем организация сообщила, что связывалась с египетской футбольной ассоциацией и отправляла ей напоминания о необходимости правильно вести бюллетени. Так что лишь засчитали голоса только лишь египетского журналиста.
С футболистом из Никарагуа ФИФА обезопасила себя скриншотом, с египтянами причины тоже ясны. По тренеру из Судана организация также высказалась. Даже если предположить, что ФИФА ошиблась, а все обвинения в ее сторону правдивы, то на исход голосования это никак бы не повлияло – по схеме, которой пользуется ФИФА, первым с солидным отрывом все равно остался бы Месси.
Пожалуй, главный вопрос здесь в другом – есть ли еще случаи, подобные этим трем? Если нет, то нет и серьезных претензий к ФИФА. По двум случаям из трех организация уже отреагировала. Если же будут и новые жалобы, то скандала точно не избежать.