ФИФА обвиняют в подтасовке голосов в пользу Месси. Она все опровергает, есть скрины

Пресс-служба ФИФА сообщила ТАСС, что бланк тренера был перепроверен: «Все документы подписаны и подтверждены официальной печатью организации. Сравнив листы голосования, представленные федерацией, с теми, которые опубликованы на сайте fifa.com, мы можем подтвердить, что получили правильные голоса при выборе лучшего игрока и тренера. Мы просим Суданскую футбольную ассоциацию изучить этот вопрос».

Также возник вопрос об отсутствии в результатах голосования версий капитана аль-Мухаммади и главного тренера сборной Египта Агирре, которые голосовали за Салаха. Египетская федерация считает, что данные были отправлены в соответствии с уставом ФИФА.

ФИФА объяснила непринятие голосов двумя причинами – подписи были написаны заглавными буквами, также в бюллетенях отсутствует подпись генерального секретаря Федерации. Причем организация сообщила, что связывалась с египетской футбольной ассоциацией и отправляла ей напоминания о необходимости правильно вести бюллетени. Так что лишь засчитали голоса только лишь египетского журналиста.

С футболистом из Никарагуа ФИФА обезопасила себя скриншотом, с египтянами причины тоже ясны. По тренеру из Судана организация также высказалась. Даже если предположить, что ФИФА ошиблась, а все обвинения в ее сторону правдивы, то на исход голосования это никак бы не повлияло – по схеме, которой пользуется ФИФА, первым с солидным отрывом все равно остался бы Месси.

Пожалуй, главный вопрос здесь в другом – есть ли еще случаи, подобные этим трем? Если нет, то нет и серьезных претензий к ФИФА. По двум случаям из трех организация уже отреагировала. Если же будут и новые жалобы, то скандала точно не избежать.