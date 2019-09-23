Мы тоже в шоке, что ван Дейк не стал лучшим игроком ФИФА. Просто факты в его пользу

Несколько важных цитат от футболистов и тренеров, помогающих понять, почему именно ван Дейк сегодня лучший:

«Представьте лучших защитников в истории премьер-лиги: Джон Терри, Рио Фердинанд, Неманя Видич. Ван Дейк – это они все в одном лице», – Харри Реднапп.

«Я не могу вспомнить защитника, который казался бы мне сильнее», – Джейми Каррагер.

«Я могу написать книгу о его способностях, его силе, о том, как он мне нравится, какой он потрясающий человек», – Юрген Клопп.

«Ван Дейк – выдающийся центральный защитник, он провел очень хороший сезон. Он упорно работал, чтобы достичь того, что имеет», – Серхио Рамос.

«Мы говорим об одном из лучших центральных защитников мира. Мы очень уважаем его», – Иван Ракитич.

«Для нас он лучший защитник в мире. Если посмотреть на его сезон, он определенно заслужил «Золотой мяч», – Джорджиньо Вейналдум.

«Ливерпуль» до Ван Дейка и после – это две совершенно разные команды. Поэтому назову лучшим защитником в истории АПЛ именно его», – Венсан Компани.

Перед тем как президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что награду получает Лионель Месси, камера выхватило лицо Вирджила ван Дейка, которого многие считали фаворитом.