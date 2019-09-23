Мы тоже в шоке, что ван Дейк не стал лучшим игроком ФИФА. Просто факты в его пользу
Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Вирджил ван Дейк был номинантом главной индивидуальной награды ФИФА – лучшему игроку мира. Организация присуждает призы футболистам, тренерам и болельщикам, отслеживая их активность с июля прошлого года по июль нынешнего.
Награду The Best лучшему игроку мира по версии ФИФА в прошлом году получил Лука Модрич, до этого дважды – Криштиану Роналду. В 2019-м выиграл Лионель Месси. Награждение прошло в театре «Ла Скала» в Милане. Очень коротко: почему приз заслуживал ван Дейк.
Главные заслуги за год:
• Выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем».
• Стал лучшим футболистом финала Лиги чемпионов.
• Добрался до финала Лиги наций со сборной Голландии.
• Стал первым за шесть лет защитником в АПЛ, который выиграл награду лучшему игроку месяца.
• Выиграл приз лучшему игроку сезона АПЛ по версии футболистов.
• Признан лучшим игроком сезона в АПЛ.
• На протяжении 64 подряд матчей не позволял себя обвести ни разу.
• Признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА.
Несколько важных цитат от футболистов и тренеров, помогающих понять, почему именно ван Дейк сегодня лучший:
«Представьте лучших защитников в истории премьер-лиги: Джон Терри, Рио Фердинанд, Неманя Видич. Ван Дейк – это они все в одном лице», – Харри Реднапп.
«Я не могу вспомнить защитника, который казался бы мне сильнее», – Джейми Каррагер.
«Я могу написать книгу о его способностях, его силе, о том, как он мне нравится, какой он потрясающий человек», – Юрген Клопп.
«Ван Дейк – выдающийся центральный защитник, он провел очень хороший сезон. Он упорно работал, чтобы достичь того, что имеет», – Серхио Рамос.
«Мы говорим об одном из лучших центральных защитников мира. Мы очень уважаем его», – Иван Ракитич.
«Для нас он лучший защитник в мире. Если посмотреть на его сезон, он определенно заслужил «Золотой мяч», – Джорджиньо Вейналдум.
«Ливерпуль» до Ван Дейка и после – это две совершенно разные команды. Поэтому назову лучшим защитником в истории АПЛ именно его», – Венсан Компани.
Перед тем как президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что награду получает Лионель Месси, камера выхватило лицо Вирджила ван Дейка, которого многие считали фаворитом.
Лучшим выбрали Месси. Не в этот раз, Вирджил.