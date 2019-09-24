Первый гол в карьере – и сразу лучший мяч года

В голосовании Жори опередил мячи Лионеля Месси и Хуана Кинтеро. К красоте гола вопросов нет, но по карьере самого Жори они остаются. «Дебрецен» использовал его в Лиге Европы, а в новом чемпионате Венгрии выпустил только на два матча, где он в среднем играл по 33 минуты. По сезону-2018/19 у Жори было 13 матчей и тот самый мяч «Ференцварошу».

Больше голов в чемпионате Венгрии Жори не забивал, зато из-за того мяча получил премию Пушкаша. После того матча Жори рассказывал, что вообще не ждал своего выхода на поле. Не было на трибунах и его мамы, которая потом со слезами поздравляла его по телефону. «Очень благодарен родителям. Без них я бы ничего не добился», – рассказывал Жори.

Дальше в его жизни получился новый вызов. Перед закрытием трансферного окна Жори перешел в команду «Фехервар» (бывшая «МОЛ Види»). Это трехкратный чемпион Венгрии, который в прошлом сезоне занял второе место. Жори подписал с новым клубом двухлетний контракт. Там в его перспективы по-прежнему верят.

Зацените лицо Лионеля Месси, когда награду за лучший гол года получил 18-летний венгр.