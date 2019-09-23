Месси – лучший игрок мира, Рапино – лучшая футболистка. Тут все обладатели наград ФИФА

The Best FIFA Football Awards – награды, которые ФИФА вручает футболистам, тренерам и болельщикам, отслеживая их активность с июля по июль. Ранее призы вручались совместно с France Football, где также фигурировала награда «Золотой мяч». Сейчас у ФИФА отдельная премия.

Награждение прошло в театре «Ла Скала» в Милане.

Лучший футболист мира – Лионель Месси («Барселона»)

2018: Модрич

2017: Роналду

2016: Роналду

Лучшая футболистка мира – Меган Рапино (сборная США)

2018: Марта

2017: Мартенс

2016: Ллойд

Лучший голкипер мира – Алисон («Ливерпуль»)

2018: Куртуа

2017: Буффон

Лучший вратарь мира у женщин – Сари ван Веенендаал (Голландия)

Лучший тренер мира – Юрген Клопп («Ливерпуль»)