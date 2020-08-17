Алекс Морган

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Девять теннисисток – в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок года
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Месси – лучший игрок мира, Рапино – лучшая футболистка. Тут все обладатели наград ФИФА
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Футбол
Исторический матч США на женском ЧМ: 13 голов, пента-трик лидера, 20 ударов в створ
#Алекс Морган
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Чемпионка мира тренируется в гараже на девятом месяце беременности: гиря, приседания, растяжка
#Алекс Морган
Как американки праздновали очередную победу на ЧМ: алкоголь, откровенные танцы, песни
#США
На самом деле женский ЧМ очень популярен. Билеты на финал раскупили за полчаса
#ЧМ-2019 (футбол, женщины)
Морган изобразила чаепитие во время празднования. Ее сразу назвали королевой Англии
#Алекс Морган
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