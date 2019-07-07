На самом деле женский ЧМ очень популярен. Билеты на финал раскупили за полчаса

Важное заявление: женский футбол не ограничивается вечными победами сборной США и голевыми подвигами Марты и Алекс Морган. Болельщики в России напрасно недооценивают этот турнир. В Европе и Америке это дико популярное соревнование. Рассказываем вам несколько историй, которые подчеркивают рост интереса к женскому футболу и к чемпионату мира.

Женский футбол стал дико популярным в мире

Стадион «Люмьер» в Лионе вмещает почти 60 тысяч человек. Руководство мужской команды «Лиона» (владельцы арены), заручившись поддержкой ФИФА, выделило 57 тысяч мест для зрителей финала. Напрасно так мало – все билеты болельщики раскупили через 31 минуту после старта продаж (по данным ФИФА, около 20 тысяч желающих попасть на решающую встречу не успели приобрести билеты). Интересный момент: все это случилось в марте. Через сутки после начала продаж было реализовано 600 тысяч билетов.

Посмотрите, как много людей приходило на ЧМ. И как здорово они болели.