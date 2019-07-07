На самом деле женский ЧМ очень популярен. Билеты на финал раскупили за полчаса
Важное заявление: женский футбол не ограничивается вечными победами сборной США и голевыми подвигами Марты и Алекс Морган. Болельщики в России напрасно недооценивают этот турнир. В Европе и Америке это дико популярное соревнование. Рассказываем вам несколько историй, которые подчеркивают рост интереса к женскому футболу и к чемпионату мира.
Женский футбол стал дико популярным в мире
Стадион «Люмьер» в Лионе вмещает почти 60 тысяч человек. Руководство мужской команды «Лиона» (владельцы арены), заручившись поддержкой ФИФА, выделило 57 тысяч мест для зрителей финала. Напрасно так мало – все билеты болельщики раскупили через 31 минуту после старта продаж (по данным ФИФА, около 20 тысяч желающих попасть на решающую встречу не успели приобрести билеты). Интересный момент: все это случилось в марте. Через сутки после начала продаж было реализовано 600 тысяч билетов.
Посмотрите, как много людей приходило на ЧМ. И как здорово они болели.
Рост популярности женского футбола отразился и на технических спонсорах команд. По данным Business Insider, Nike установил рекорд по продаже футболок женской сборной США. Портал говорит: благодаря этому за сезон выручка Nike, касающаяся продажи атрибутики по женскому футболу, увеличилась на 11% и теперь составляет 6,5 миллиардов евро (и это больше, чем по мужскому сегменту – там Nike получил всего 5,3 миллиарда).
Женский футбол положительно повлиял и на телевизионные рейтинги. Поражение Англии от США по ТВ, к примеру, увидели 11,7 миллионов человек (это рекорд за всю историю женского футбола). Кроме того, по данным The Guardian, турниром заинтересовалось более 50% населения Франции.
ФИФА и УЕФА внимательно следят за развитием женского футбола и помогают Федерациям
В четвертьфинал женского чемпионата мира вышли 7 европейских команд – лучший результат в истории турнира. УЕФА отмечает: результат закономерный. С 2010 года организация ведет направленную работу, связанную с популяризацией женского футбола. В рамках этой акции все Федерации ежегодно получают по 100 тысяч евро. УЕФА говорит, что на этом рост инвестиций не заканчивается. В 2020-м европейские сборные будут получать по 150 тысяч, дальше – больше.
Еще три важных пункта, показывающие развитие женского футбола.
1. На момент четвертьфинальных встреч общая посещаемость матчей ЧМ-2019 составила 240 тысяч человек. Это уже на 24 тысячи больше прошлого рекорда, установленного на Евро-2013 в Швеции. Матчи чемпионата мира во Франции по всей планете посмотрели уже более 190 миллионов человек (не считая финальной встречи и матча за третье место).
2. УЕФА создал 5 международных акций, направленные на популяризацию футбола среди девочек. К 2020 году эта цифра должна увеличиться до 8. Основная работа связана с привлечением к этому вида спорта в регионах.
3. Резкий рост популярности женского футбола оценил и президент ФИФА Джанни Инфантино. Он сказал, что планирует расширить ЧМ до 32 команд (к 2023 году) и создать клубный чемпионат мира. Еще Инфантино хочет увеличить общую сумму призовых турнира для сборных до 100 миллионов долларов.
Женский чемпионат мира – это про победу над дискриминацией
Перед стартом плей-офф американские СМИ распространили факт: за участие на ЧМ-2014 мужская сборная США получила почти 50 тысяч евро в качестве бонусов. Женщины же после чемпионата мира-2015 получили значительно меньше – 13,5 тысяч. По информации Washington Post, такой расклад не устроил женскую команду, и она подала в суд на Федерацию из-за дискриминации.
Футболисток сразу поддержали феминистки не только из США, но и со всего мира: они строчили гневные твиты, отправляли письма в Федерацию футбола США, активно обсуждали это проявления неравенства и сами донатили футболисткам. Тема стала настолько популярной, что буквально за неделю сборной США предложили помощь несколько компаний (одна из них – канадская). Но большую заинтересованность проявила организация Clif Bar & Company.
Clif Bar & Company – это компания, занимающаяся производством экологически чистых продуктов и напиток. Она обеспечила американских футболисток денежным вознаграждением после (каждая получит по 31 тысяче за выступление на ЧМ-2019), плюс предложила поставку в сборную некоторых своих товаров по огромной скидки – так у тренерского штаба появится возможность обеспечивать игроков самой лучшей и полезной едой.
«По иронии судьбы, один из самых популярных видов спорта в мире по-прежнему страдает от неравенства в оплате труда между женщинами и мужчинами. Мы поклонники женской сборной США, и мы рады принять меры, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Мы сразу же согласились помочь сборной, потому что это правильно и престижно», – сказал совладелец Clif Bar & Company Кит Кроуфорд.
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Сейчас женский футбол переходит на новую ступень развития. Журналист The Telegraph Люк Эдвардс в своей колонке подчеркнул это сравнением европейского женского футбола и американского.
«Когда в Европе женский футбол расширялся с точки зрения повышения финансирования, организационного уровня, в США с ним было в полном порядке. За счет этого американским футболисткам удавалось доминировать на международной арене более 20 лет», – писал Эдвардс.
В ближайшее время многое может поменяться. Вряд ли европейские сборные по качеству игры быстро допрыгнут до американок, но по популярности и уровню организации они способны догнать США. Об этом говорит минимум ЧМ-2019, в котором: а) В четвертьфинале оказались семь европейских команд; б) Были шикарные цифры по посещаемости и общему охвату.