Морган изобразила чаепитие во время празднования. Ее сразу назвали королевой Англии

США и Англия зарубились в полуфинале женского чемпионата мира. Американки победили со счетом 2:1 в матче с диким сюжетом. Все голы забили еще в первом тайме, но в конце игры англичанки смазали пенальти, а потом вообще остались в меньшинстве. Лидер сборной Алекс Морган идеально отпраздновала 30-й день рождения через радость в победном голе.

Морган представила, что пьет чай. В этом сразу увидели отсылки к английскому чаепитию. Процесс употребления чая обычно ассоциируют именно с Англией, хотя раньше о нем узнали в других странах. В Англии есть собственный ритуал приготовления чая, а чаепитие проходит по определенным правилам.

Это слишком cильная традиция, чтобы реально ассоциировать ее с целой страной.