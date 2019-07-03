Морган изобразила чаепитие во время празднования. Ее сразу назвали королевой Англии
США и Англия зарубились в полуфинале женского чемпионата мира. Американки победили со счетом 2:1 в матче с диким сюжетом. Все голы забили еще в первом тайме, но в конце игры англичанки смазали пенальти, а потом вообще остались в меньшинстве. Лидер сборной Алекс Морган идеально отпраздновала 30-й день рождения через радость в победном голе.
Морган представила, что пьет чай. В этом сразу увидели отсылки к английскому чаепитию. Процесс употребления чая обычно ассоциируют именно с Англией, хотя раньше о нем узнали в других странах. В Англии есть собственный ритуал приготовления чая, а чаепитие проходит по определенным правилам.
Это слишком cильная традиция, чтобы реально ассоциировать ее с целой страной.
Перед этим англичанка Эллен Уайт отпраздновала гол биноклем, но Морган затмила все. Празднования биноклем уже мелькали, а в перфомансе Морган можно найти слишком много отсылок.
«Эта команда особенная. Спасибо за любовь в день рождения. Спасибо за качающийся стадион. Спасибо, что продолжаете верить в нас. И это чай», – написала Морган в твиттере уже после матча.
В комментариях к ее посту фанаты назвали Морган новой королевой Англии. Отдельные записи о королеве теперь выделяются даже на фоне поздравлений с днем рождения. Ее партнершу по сборной Меган Рапино называют президентом США (да, это она ссорилась с Трампом).
Празднование Морган связали и с днем независимости США, который ежегодно отмечают 4 июля. В этот день в 1776 году было официально объявлено, что 13 американских колоний больше не подчиняются монарху Великобритании и становятся независимыми. Интересно, что за такое решение проголосовали как раз 2 июля, но одобрили его только через два дня.
В твиттере пишут, что Морган владеет Англией уже 243 года.
Даже без этого празднования Алекс Морган – одна из главных футболисток мира:
- Журнал Time ежегодно публикует список самых влиятельных людей мира. В этом году туда вошли шесть спортсменов: Мохамед Салах, Леброн Джеймс, Наоми Осака, Тайгер Вудс, Алекс Морган, Кастер Семеня. Морган там называют идеальным примером для подражания.
- Вместе с Лионелем Месси она попадала на обложку FIFA 16 для американских покупателей симулятора. До этого Морган оказалась одной из первых женщин, кого сделали лицом игры. Вместе с ней на женской обложке были Кристин Синклер и Стэф Кэтли. Раньше женщин не включали, потому что их не было в игровом режиме.
- Алекс Морган сыграла саму себя в фильме Alex & Me, который вышел в сентябре 2018 года. В фильме Морган играет настоящую звезду сборной США, которой восхищается главная героиня. Фальши в этом нет: в реальности Морган забила больше сотни голов за сборную во всех турнирах.
- Морган замужем за игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» Сервандо Карраско. Они познакомились еще в университете, когда вместе играли в футбол. Карраско пока ничего не выиграл и проводит всю карьеру в США. У Морган есть победа на Олимпиаде и ЧМ среди женщин. На клубном уровне она выиграла женскую Лигу чемпионов.
- В инстаграме у Алекс Морган более 7 миллионов подписчиков. Чтобы вы понимали ее преимущество в авторитете и получении внимания от зрителей, смотрите на другие аккаунты американских звезд. У Меган Рапино и Хоуп Соло нет даже миллиона подписчиков, хотя они постоянно мелькают на публике и что-то говорят.