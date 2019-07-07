США
ЧМ-2019 (футбол, женщины)
женский футбол
Алекс Морган
Как американки праздновали очередную победу на ЧМ: алкоголь, откровенные танцы, песни
07 июля 2019, 22:58
Сборная США победила на женском ЧМ. В финале американки обыграли Голландию (2:0) благодаря мяча Меган Рапино и Роуз Лавель.
Несколько цифр, подчеркивающие доминирование США в женском футболе:
- В 13 женских ЧМ 4 раз побеждали американки.
- Это – вторая подряд победа американок на чемпионате мира.
- Форвард сборной США Рапино стала лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром (6 голов).
Яркие кадры с вручения кубка.
А вот что творилось в раздевалке: песни, танцы, смех.
США очень поддерживали на родине. В Канзасе, например, перекрыли центральную площадь. Туда пришли около 15 тысяч человек. Получилось шумно и эффектно.
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