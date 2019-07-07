США
ЧМ-2019 (футбол, женщины)
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Алекс Морган
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#США #Алекс Морган #ЧМ-2019 (футбол, женщины) #женский футбол

Как американки праздновали очередную победу на ЧМ: алкоголь, откровенные танцы, песни

07 июля 2019, 22:58

Сборная США победила на женском ЧМ. В финале американки обыграли Голландию (2:0) благодаря мяча Меган Рапино и Роуз Лавель.

Несколько цифр, подчеркивающие доминирование США в женском футболе:

  • В 13 женских ЧМ 4 раз побеждали американки.
  • Это – вторая подряд победа американок на чемпионате мира.
  • Форвард сборной США Рапино стала лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром (6 голов).

Яркие кадры с вручения кубка.

А вот что творилось в раздевалке: песни, танцы, смех.

США очень поддерживали на родине. В Канзасе, например, перекрыли центральную площадь. Туда пришли около 15 тысяч человек. Получилось шумно и эффектно.

Все фото: Global Look Press
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