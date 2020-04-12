Чемпионка мира тренируется в гараже на девятом месяце беременности: гиря, приседания, растяжка

Алекс Морган из сборной США и «Орландо» вот-вот станет мамой. Она замужем за бывшим игроком «ЛА Гэлакси» Сервандо Карраско (серьезно, даже Transfermarkt не знает, за кого он сейчас играет), она на 9 месяце беременности и ждет появление дочери в апреле.

Пока долгожданное событие в семье Морган не случилось, она интенсивно тренируется дома. «Я знаю, что многие девушки набирают после родов. Надеюсь, меня это минует. Пока что я занимаюсь, чтобы просто быть в эмоциональном порядке».

Здесь она проводит силовую тренировку: приседает с гирей и делает отжимания.