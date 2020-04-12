Чемпионка мира тренируется в гараже на девятом месяце беременности: гиря, приседания, растяжка
Алекс Морган из сборной США и «Орландо» вот-вот станет мамой. Она замужем за бывшим игроком «ЛА Гэлакси» Сервандо Карраско (серьезно, даже Transfermarkt не знает, за кого он сейчас играет), она на 9 месяце беременности и ждет появление дочери в апреле.
Пока долгожданное событие в семье Морган не случилось, она интенсивно тренируется дома. «Я знаю, что многие девушки набирают после родов. Надеюсь, меня это минует. Пока что я занимаюсь, чтобы просто быть в эмоциональном порядке».
Здесь она проводит силовую тренировку: приседает с гирей и делает отжимания.
Здесь она делает выпады и работает на растяжку.
В сторис она регулярно репостит беременных девушек, которые также занимаются дома. Морган много говорит о важности таких тренировок:
«Сейчас в нашем положении особенно важно заниматься физкультурой. Во-первых, потому что это помогает отвлечься от ситуации, которая творится в мире. Во-вторых, это в целом помогает сохранить положительный настрой перед родами».
В декретном отпуске Морган не будет думать о деньгах и работе – клуб и спонсоры сохранили с ней контракты
Морган повезло. Она еще не объявила о завершении карьеры, а боссы «Орландо» уже пообещали ей место в команде, когда она вернется.
Ее контракт с Nike – отдельная тема. В середине прошлого года NY Times и Washington Post раскрутили огромный скандал из-за того, что Nike отказал беременным спортсменкам в поддержке. На санкции напоролись многие атлетки: Эллисон Феликс, Фиби Райт и другие. Nike штрафовал их на 70% от суммы контракта за неучастие в соревнованиях. А Райт говорила:
«Беременность для молодой и амбициозной спортсменки – это поцелуй смерти. Не знаешь, в какой форме вернешься. Так еще и обесцениваются все контракты с спонсорами. Иногда действительно задумываешься о ребенке, но тебя останавливают мысли о нищете».
Из-за общественного резонанса Nike пересмотрел политику сотрудничества с беременными спортсменками. Nike обязался выплачивать сумму, рассчитанную по контракту, в течение первых 18 месяцев декретного отпуска спортсменки. Под эту политику попало и оглашение с Морган.
«Nike большие молодцы. Я рада, что они пересмотрели свою политику. Когда у меня заканчивался контракт, я уже была беременна. И я знала, что могу положиться на Nike. Они подняли настроение и поддержали в такой сложный момент».