Над Бьелсой смеются из-за награды фэйр-плей. Он посылал шпионов на тренировки соперников

Первая: матч 45 тура против «Астон Виллы», вместе с которой «Лидс» боролся за прямой выход в АПЛ. Нужна была победа, «Лидс» даже забил, но в момент гола травму получил игрок «Астон Виллы». Игроки «Лидса» не выбили мяч, хотя по правилам фэйр-плей должны были это сделать. На поле завязалась потасовка, которая чуть не переросла в реальную драку.

Ситуацию разрешил именно Бьелса. Он попросил свою команду сразу пропустить ответный гол. Матч так и закончился со счетом 1:1. «Лидс» потом играл в плей-офф, но в Премьер-лигу так и не попал. Так «Лидс» оказался еще и первым клубом за десять лет, пролетевшим мимо АПЛ, лидируя в Чемпионшипе на момент Рождества. Бьелса все равно остался тренером.

По тому сезону у Бьелсы был и не самый хороший поступок. Сотрудник «Лидса» по его указанию шпионил за тренировками «Дерби Каунти». Позже Бьелса сам в этом признался, а потом и оплатил за клуб штраф в 200 тысяч фунтов. Потому что нарушил правила и не хотел окончательно убить вполне хорошую репутацию. Кажется, получилось, но сейчас все вспоминают именно февральский шпионаж.