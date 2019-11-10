Перед голом Фабиньо в штрафной «Ливерпуля» два раза сыграли рукой. Но мяч все равно засчитали

В главном матче тура АПЛ «Ливерпуль» открыл счет уже на шестой минуте. Фабиньо красиво вколотил мяч дальним ударом. За несколько секунд до гола была история, которая определила ход всего матча. В штрафной «Ливерпуля» сыграл рукой защитник Трент Александер-Арнольд. Заметьте: если бы Александер-Арнольд не прервал передачу, мяч получал бы открытый Стерлинг.

VAR в Англии есть, поэтому момент наверняка смотрели в специальной комнате. Игроки «Ман Сити» спорили, но сам главный арбитр к монитору не пошел. Если бы он назначил пенальти в том эпизоде с рукой, гол Фабиньо нельзя было засчитывать. Описываем, что мы видим: Александер-Арнольд прервал рукой полет мяча, а прижатой его руку назвать сложно. Но пенальти нет.