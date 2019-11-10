Перед голом Фабиньо в штрафной «Ливерпуля» два раза сыграли рукой. Но мяч все равно засчитали
В главном матче тура АПЛ «Ливерпуль» открыл счет уже на шестой минуте. Фабиньо красиво вколотил мяч дальним ударом. За несколько секунд до гола была история, которая определила ход всего матча. В штрафной «Ливерпуля» сыграл рукой защитник Трент Александер-Арнольд. Заметьте: если бы Александер-Арнольд не прервал передачу, мяч получал бы открытый Стерлинг.
VAR в Англии есть, поэтому момент наверняка смотрели в специальной комнате. Игроки «Ман Сити» спорили, но сам главный арбитр к монитору не пошел. Если бы он назначил пенальти в том эпизоде с рукой, гол Фабиньо нельзя было засчитывать. Описываем, что мы видим: Александер-Арнольд прервал рукой полет мяча, а прижатой его руку назвать сложно. Но пенальти нет.
Бывший футболист Дэвид Мейлер считает, что игра рукой была: «Думаю, что он сыграл рукой. Как они это не заметили?». Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер обратил внимание на другую важную вещь: перед эпизодом c Трентом рукой сыграл Бернарду Силва. Это произошло буквально за несколько секунд до касания Трента. Именно от руки Силвы (на скрине не видно, но мяч реально в нее попал у него за спиной) мяч отлетел в руку Тренту.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич вообще раскритиковал VAR таким твитом:
В комментариях ему ответили:
Всех критиков системы VAR можно понять: в этом сезоне АПЛ было уже несколько эпизодов, когда судьи принимали странные решения даже с ее помощью. Судейство обсуждали даже перед игрой «Ливерпуля» и «Ман Сити». Например, «Ливерпулю» припоминали момент из матча с «Лестером», когда Мане заработал спорный пенальти на последней минуте игры.
В играх с участием «Ман Сити» VAR регулярно принимает сторону соперника. Не всегда система ошибается, но это интересная тенденция. Помните, как «Ман Сити» вылетел из Лиги чемпионов от «Тоттенхэма», хотя забил спасительный гол на последней минуте? Тогда VAR отменила мяч, а через четыре месяца это повторилось в АПЛ. И тоже в матче «Сити» и «Тоттенхэма».