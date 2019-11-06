«Ливерпуль» сыграет два официальных матча за сутки. Еще раз: два матча – одни сутки
- 17 декабря 2019-го. Четвертьфинал Кубка Лиги. «Астон Вилла» – «Ливерпуль»
- 18 декабря 2019-го. Полуфинал Клубного ЧМ. Неизвестный соперник – «Ливерпуль»
О такой накладке по календарю мы рассказывали сразу после красивой игры «Ливерпуля» и «Арсенала» в Кубке Лиги. Тогда основное время завершилось со счетом 5:5, а в серии одиннадцатиметровых победил «Ливерпуль».
Юрген Клопп сказал, что все в руководстве английского футбола болели за «Арсенал», потому что его команда может бойкотировать четвертьфинал Кубка Лиги, если не найдут другую дату матча. Не нашли, но игра состоится даже со своеобразным бойкотом.
«Ливерпуль» использует два разных состава, но это ничего не значит
На официальном сайте «Ливерпуля» опубликовано заявление по этой ситуации. Важно, что сам клуб доволен таким развитием истории с матчем Кубка Лиги: «Хотя это не идеальный сценарий, это результат, которого достигли с наилучшими интересами для турнира, других клубов и нас самих в качестве мотивирующего фактора».
«Ливерпуль» поблагодарил руководителей английского футбола за обсуждение альтернативных дат проведения матча, пусть ни одна из них и не подошла. Никаких громких наездов из-за расписания больше нет. Зато объявлено, что «Ливерпуль» одновременно использует две разные команды на матчах Клубного чемпионата мира и Кубка Лиги.
EFL запрещает использование двух совершенно разных составов на разных стадиях Кубка Лиги. Это подчеркивается и в заявлении на официальном сайте соревнования. На это «Ливерпуль» спокойно ответит, что все будет нормально. Потому что и без этого продвигал в Кубке Лиги молодых игроков, которых не использует в других турнирах.
Сравните подбор игроков в матче ЛЧ и Кубка Лиги против «Арсенала». Спойлер: повторяются только пять фамилий. Примерно такой же состав и будет на матче против «Астон Виллы». Можно добавить к ним и Ловрена, который не всегда выходит за «Ливерпуль» в чемпионате и ЛЧ, но играл на предыдущей стадии Кубка Лиги.
Состав «Ливерпуля» на игру Кубка Лиги с «Арсеналом»: Келлехер, Уильямс, Гомес, ван ден Берг, Милнер, Окслейд-Чемберлейн, Лаллана, Кейта, Эллиот, Брюстер, Ориги. Вышли на замену: Чиривелла, Джонс.
Состав «Ливерпуля» на игру ЛЧ с «Генком»: Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Милнер, Окслейд-Чемберлейн, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Ориги, Кейта. Вышли на замену: Мане, Робертсон, Фирмино.
Другие клубы тоже жалуются на календарь
Расписание матчей «Ливерпуля» в декабре смотрится каким-то ужасом. До 14 декабря у клуба запланированы четыре игры за десять дней. Потом Кубок Лиги, два матча клубного ЧМ, а с 26 декабря начнется Boxing Day. Там у «Ливерпуля» будет сложный выезд к «Лестеру», потом игра с «Вулверхэмптоном», а уже второго января выйдут на матч с «Шеффилдом». Хорошо еще перенесли матч АПЛ с «Вест Хэмом».
В таком ритме просто невозможно качественное восстановление игроков. По такой же причине на календарь в этом сезоне жаловался даже Пеп Гвардиола, хотя у его «Ман Сити» нет в планах никакого ЧМ. Зато у «Ман Сити» в Boxing Day попадают сразу два матча, между которыми пройдет меньше 48 часов. Такой короткой паузы между играми АПЛ нет ни у одного другого клуба в Англии.
«Я переживаю за своих игроков. Это превращается в бизнес, потому что людям плевать на футболистов. Один травмировался? Ладно, тогда сыграет другой. Вещатели платят слишком много денег, поэтому они не смотрят на игроков и их команды. Они спрашивают себя: «Что лучше сделать, чтобы вернуть наши деньги?». Так это работает», – рассказывал Гвардиола.