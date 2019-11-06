«Ливерпуль» сыграет два официальных матча за сутки. Еще раз: два матча – одни сутки

«Ливерпуль» использует два разных состава, но это ничего не значит

На официальном сайте «Ливерпуля» опубликовано заявление по этой ситуации. Важно, что сам клуб доволен таким развитием истории с матчем Кубка Лиги: «Хотя это не идеальный сценарий, это результат, которого достигли с наилучшими интересами для турнира, других клубов и нас самих в качестве мотивирующего фактора».

«Ливерпуль» поблагодарил руководителей английского футбола за обсуждение альтернативных дат проведения матча, пусть ни одна из них и не подошла. Никаких громких наездов из-за расписания больше нет. Зато объявлено, что «Ливерпуль» одновременно использует две разные команды на матчах Клубного чемпионата мира и Кубка Лиги.

EFL запрещает использование двух совершенно разных составов на разных стадиях Кубка Лиги. Это подчеркивается и в заявлении на официальном сайте соревнования. На это «Ливерпуль» спокойно ответит, что все будет нормально. Потому что и без этого продвигал в Кубке Лиги молодых игроков, которых не использует в других турнирах.