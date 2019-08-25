Вот самая грустная аренда лета. Уилсон постоянно забивает, но не может играть в «Ливерпуле»
«Борнмут» проиграл «Ман Сити» (1:3), но матч запомнится красивым голом со штрафного. В конце первого тайма игрок «Борнмута» Харри Уилсон мощно пальнул из-за пределов штрафной во вратарский угол. Эдерсон был рядом, вовремя прыгнул, а мяч все равно залетел. Это тот случай, когда важна не только красота гола, но и сам его автор.
Харри Уилсону всего 22 года. В 2005-м он пришел в академию «Ливерпуля» и с того времени постоянно принадлежит клубу. Сейчас он может сыграть на нескольких позициях в полузащите, оценивается в 12 миллионов евро, имеет контракт до лета 2020 года. Вся проблема в том, что Уилсону просто нет места в основном составе «Ливерпуля». Хотя все вокруг его обожают.
По игре Уилсон чем-то напоминает Коутиньо. Такой же резкий и реактивный полузащитник, который мощно пуляет дальними ударами. Учитывая гол в ворота «Ман Сити», с 2017 года Уилсон забил уже 13 мячей из-за штрафной. Это даже больше, чем у Кристиана Эриксена (11) и Рубена Невеша (10) – главных творцов красивых голов в Англии.
В позапрошлом сезоне Уилсона арендовал «Халл», прошлый сезон он провел в «Дерби Каунти». Тогда «Дерби» еще тренировал Фрэнк Лэмпард – при нем Уилсон и раскрылся в роли качественного бомбардира. Только в Чемпионшипе Уилсон забил 16 голов и отдал четыре ассиста. Результативнее него в «Дерби» не играл даже Маунт – тот самый парень, который сейчас основной уже у Лэмпарда в «Челси».
Потенциал Уилсона заметили давно. В 2013 году он дебютировал в сборной Уэльса в возрасте 16 лет и 207 дней. Так Уилсон перекрыл рекорд Бэйла и стал самым молодым игроком в истории сборной Уэльса. Интересно, что еще в двухлетнем возрасте дедушка Уилсона поставил 50 фунтов на то, что Уилсон однажды выйдет за сборную. Ставка сыграла – ему выплатили 125 тысяч фунтов.
Уилсон постепенно прогрессировал и стал одним из любимых игроков Юргена Клоппа. Перед началом сезона планировалось, что он вообще останется в «Ливерпуле» на роль одного из футболистов ротации. Мане, Салаху и Фирмино прогнозировали отдых после международных турниров, поэтому по Уилсону отклонили предложения «Ньюкасла» и «Астон Виллы».
Сам Уилсон хотел играть постоянно, а Клопп до последнего тянул с решением. «Мы ведем постоянные переговоры, это понятно. Мы должны поступать правильно и для нас, и для него. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни, пока не закроется окно», – говорил Клопп в конце июля. Уилсон провел качественную предсезонку в «Ливерпуле», но за 2,5 миллиона евро все-таки ушел в аренду в «Борнмут».
«Ливерпуль» обещает постоянно наблюдать за прогрессом Уилсона. Он пока играет так, что фанаты «Ливерпуля» уже загрустили. Уилсон не только забил «Астон Вилле», но и вколотил победный мяч «Астон Вилле». Тогда Клопп отправил ему поздравительное сообщение: «Это было отлично, мы все за тебя рады». Ротация в «Ливерпуле» от этого лучше не стала.
Самого Клоппа ругают за такое решение по Уилсону. Фанаты «Ливерпуля» уже пишут гневные сообщения о том, почему Уилсона вообще отдали в аренду. Зато доволен и благодарен «Ливерпулю» тренер «Борнмута» Эдди Хау: «Мы надеемся, что ему понравится здесь. Он устроился великолепно. Помогает и то, что он знает несколько валлийских ребят».