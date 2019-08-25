Вот самая грустная аренда лета. Уилсон постоянно забивает, но не может играть в «Ливерпуле»

Харри Уилсону всего 22 года. В 2005-м он пришел в академию «Ливерпуля» и с того времени постоянно принадлежит клубу. Сейчас он может сыграть на нескольких позициях в полузащите, оценивается в 12 миллионов евро, имеет контракт до лета 2020 года. Вся проблема в том, что Уилсону просто нет места в основном составе «Ливерпуля». Хотя все вокруг его обожают.

По игре Уилсон чем-то напоминает Коутиньо. Такой же резкий и реактивный полузащитник, который мощно пуляет дальними ударами. Учитывая гол в ворота «Ман Сити», с 2017 года Уилсон забил уже 13 мячей из-за штрафной. Это даже больше, чем у Кристиана Эриксена (11) и Рубена Невеша (10) – главных творцов красивых голов в Англии.

В позапрошлом сезоне Уилсона арендовал «Халл», прошлый сезон он провел в «Дерби Каунти». Тогда «Дерби» еще тренировал Фрэнк Лэмпард – при нем Уилсон и раскрылся в роли качественного бомбардира. Только в Чемпионшипе Уилсон забил 16 голов и отдал четыре ассиста. Результативнее него в «Дерби» не играл даже Маунт – тот самый парень, который сейчас основной уже у Лэмпарда в «Челси».