Борнмут

Борнмут
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
12
Аарон Рэмсдейл А. Рэмсдейл 		Вра 23 37 0 0 0 0
13
Каллум Уилсон К. Уилсон 		Нап 30 33 8 1 9 0
29
Филип Биллинг Ф. Биллинг 		Пол 25 32 1 1 8 0
8
Жефферсон Лерма Ж. Лерма 		Пол 27 32 1 2 12 0
5
Натан Аке Н. Аке 		Защ 27 29 2 2 2 0
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Вест Хэм
38 10 9 19 49:62 39
17
Астон Вилла
38 9 8 21 41:67 35
18
Борнмут
38 9 7 22 40:65 34
19
Уотфорд
38 8 10 20 36:64 34
20
Норвич Сити
38 5 6 27 26:75 21
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Результаты
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Эвертон
1 : 3
Борнмут
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
38 тур
Эвертон
1
Борнмут
3
Англия. Премьер-лига , 38 тур
19.07.2020 19 июля 2020 вс 16:00
Борнмут
0 : 2
Саутгемптон
19.07.2020 19 июля 2020 вс 16:00
37 тур
Борнмут
0
Саутгемптон
2
Англия. Премьер-лига , 37 тур
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:00
Манчестер Сити
2 : 1
Борнмут
15.07.2020 15 июля 2020 ср 20:00
36 тур
Манчестер Сити
2
Борнмут
1
Англия. Премьер-лига , 36 тур
12.07.2020 12 июля 2020 вс 21:00
Борнмут
4 : 1
Лестер
12.07.2020 12 июля 2020 вс 21:00
35 тур
Борнмут
4
Лестер
1
Англия. Премьер-лига , 35 тур
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:00
Борнмут
0 : 0
Тоттенхэм
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:00
34 тур
Борнмут
0
Тоттенхэм
0
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