Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
12Аарон Рэмсдейл А. Рэмсдейл
|Вра
|23
|37
|0
|0
|0
|0
|
13Каллум Уилсон К. Уилсон
|Нап
|30
|33
|8
|1
|9
|0
|
29Филип Биллинг Ф. Биллинг
|Пол
|25
|32
|1
|1
|8
|0
|
8Жефферсон Лерма Ж. Лерма
|Пол
|27
|32
|1
|2
|12
|0
|
5Натан Аке Н. Аке
|Защ
|27
|29
|2
|2
|2
|0
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|10
|9
|19
|49:62
|39
|
17
|38
|9
|8
|21
|41:67
|35
|
18
|38
|9
|7
|22
|40:65
|34
|
19
|38
|8
|10
|20
|36:64
|34
|
20
|38
|5
|6
|27
|26:75
|21
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