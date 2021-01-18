Джек Уилшир подписал контракт с «Борнмутом». Он был без клуба три месяца

В начале октября «Вест Хэм» расторг контракт с Джеком Уилширом. В клубе он провел два года, но за это время сыграл всего 19 матчей. Причина такой слабой статистики – тяжелые травмы. За все время в «Вест Хэме» он пролечился 422 дня.

Уилшир был без клуба три месяца и сейчас подписал годичный контракт с «Борнмутом», за который выступал в аренде в сезоне-2016/17.