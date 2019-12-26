Венгер считал, что Уилшир станет звездой футбола. Но его карьеру уничтожили травмы

• Арсен Венгер: «Если бы Премьер-лига не была бы такой суровой, я бы выпускал чаще Уилшира. Он великолепный игрок, он довольно быстро набирает форму после повреждений. Премьер-лиге необходим Уилшир, потому что он усиливает ее».

• Гарет Саутгейт: «Он перенес в «Борнмуте» реально тяжелую травму, неудивительно, что ему потребовалось время. Но сейчас он в форме и выглядит бодро. Он также играет и в середине недели. И это здорово, потому что мы хотим, чтобы наши лучшие футболисты были в хорошей форме».

Из-за травм он потерял место в основе «Арсенала». Из-за травм он нечасто вызывался в сборную Англии. Из-за его травм «Арсенал» предлагал Уилширу контракт с уменьшенной зарплатой. В конце концов Арсен Венгер ушел из «Арсенала» – Уилшир почувствовал, что никто больше не будет ему доверять так, как Венгер.

О «Вест Хэме» Джек Уилшир мечтал с детства, но там ему снова помешали травмы

«Я всегда мечтал играть за «Вест Хэм». Нет, это не пустые слова, в детстве я болел за «Вест Хэм», мой папа болел за него. Мой первый поход на стадион был тоже связан с «Вест Хэмом». Играть за этот клуб – это мечта всей моей жизни. Рад, что я исполнил ее», – говорил Уилшир, когда прошлым летом переходил в «Вест Хэм» на правах свободного агента.

Подтверждение – по ссылке. У Уилшира масса фотографий из детства в форме «Вест Хэма».