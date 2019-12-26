Венгер считал, что Уилшир станет звездой футбола. Но его карьеру уничтожили травмы
Джек Уилшир – олицетворение лампового «Арсенала» Арсена Венгера, у которого не получилось. «Бритишкор» – определение, придуманное британскими СМИ после одной фотографии из клубных аккаунтов «Арсенала». На ней: Дженкинсон, Рэмзи, Уилшир, Гиббс и Окслейд-Чемберлейн подписывали новые контракты с клубом.
Венгер думал, что в будущем они станут лидерами «Арсенала». Из этой компании только у Аарона Рэмзи получилось реализовать свой потенциал. Все остальные – сдувались, лежа на больничных койках, и уходили в другие клубы.
Отдельная боль – Джек Уилшир, на него возлагали больше всего надежд. Венгер говорил, что это будущая звезда футбола, периодически доверял ему капитанскую повязку. После ухода Робина ван Перси в «Манчестер Юнайтед» именно Уилширу достался десятый номер.
Карьеру Джека Уилшира в «Арсенале» сломали травмы. С ним Уилшир не продлил контракт из-за ухода Венгера
Откройте страницу с историями травм Уилшира в «Арсенале» на Transfermarkt. За 10 лет в клубе (не считая 7 – в молодежке) он получил 13 травм, которые он лечил в общей сложности 1013 дней. За это время у него были 2 трещины, 2 операции на колене, переломы, повреждения связок. В 2016-м он дал отчаянное интервью:
«Однажды я позволил себе напиться после травмы колена. Мне было хреново. Я уехал на вторую квартиру, заперся в комнате и пил. Мои мысли были лишь о том, как мне все надоело, что мне очень больно. Я думал о завершении карьеры. Утром я собрался, умылся, позвонил Венгеру, приехал на базу, и мы долго говорили об этом. Венгер убедил меня, что травмы – временное явление, что я сильный и я поборю этот неприятный момент. Наверное, из-за него я до сих пор в футболе».
Уилшир собирался, выходил на поле, набирал форму и снова ломался. Венгер и все тренеры удивлялись этому и говорили одно и то же.
• Арсен Венгер: «Если бы Премьер-лига не была бы такой суровой, я бы выпускал чаще Уилшира. Он великолепный игрок, он довольно быстро набирает форму после повреждений. Премьер-лиге необходим Уилшир, потому что он усиливает ее».
• Гарет Саутгейт: «Он перенес в «Борнмуте» реально тяжелую травму, неудивительно, что ему потребовалось время. Но сейчас он в форме и выглядит бодро. Он также играет и в середине недели. И это здорово, потому что мы хотим, чтобы наши лучшие футболисты были в хорошей форме».
Из-за травм он потерял место в основе «Арсенала». Из-за травм он нечасто вызывался в сборную Англии. Из-за его травм «Арсенал» предлагал Уилширу контракт с уменьшенной зарплатой. В конце концов Арсен Венгер ушел из «Арсенала» – Уилшир почувствовал, что никто больше не будет ему доверять так, как Венгер.
О «Вест Хэме» Джек Уилшир мечтал с детства, но там ему снова помешали травмы
«Я всегда мечтал играть за «Вест Хэм». Нет, это не пустые слова, в детстве я болел за «Вест Хэм», мой папа болел за него. Мой первый поход на стадион был тоже связан с «Вест Хэмом». Играть за этот клуб – это мечта всей моей жизни. Рад, что я исполнил ее», – говорил Уилшир, когда прошлым летом переходил в «Вест Хэм» на правах свободного агента.
Подтверждение – по ссылке. У Уилшира масса фотографий из детства в форме «Вест Хэма».
Прошлый сезон Уилшир уверенно начал в старте «Вест Хэма», но сломался в пятом туре и более-менее восстановился к концу сезона. В этом сезоне Пеллегрини подпускал его к основе, используя как запасного. В октябре Уилшир получил травму паха и вылетел до конца года. Вчера на тренировке у него случился рецидив, и медики уже не прогнозируют сроки его восстановления.
Всего на поле в сезоне-2019/20 АПЛ Уилшир провел 146 минут. С момента перехода в «Вест Хэм» он вышел в старте шести матчей Премьер-лиги.
Контракт с Уилшира с «Вест Хэмом» истекает через полтора года. По слухам от HammersNews, руководство клуба избавится от подверженного травмам футболиста в ближайшую зиму – тем более, что по нему есть интерес со стороны клубов из МЛС.
Сам Уилшир никак не комментирует ситуацию. Мануэль Пеллегрини сказал, что за осень он посетил целую толпу врачей не только в Англии, но и в Италии и Германии.
Шансов набрать классную форму в 27 лет после такого больничного бэкграунда у Уилшира почти нет. Тот случай, когда мечта стала кошмаром.