Травмы – главная особенность «Локо». Сейчас отсутствуют четыре игрока основы
У «Локомотива» в матче с «Краснодаром» (1:1) на поле вернулись Федор Смолов и Антон Миранчук. Несмотря на это, список травмированных «Локо» все еще выглядит достаточно внушительно.
• Джефферсон Фарфан. На Кубке Америки получил травму колена. В этом году не сыграет.
• Борис Ротенберг. В декабре 2018-го повредил крестообразные связки. До сих пор вне игры.
• Лука Джорджевич. В октябре повредил связки колена, уже перенес операцию. В этом году вряд ли сыграет.
• Дмитрий Баринов. По его травме нет подробностей. Но он пропустит предстоящие матчи сборной (вместо него вызван Ахметов).
• Гжегож Крыховяк. Получил травму в столкновении с Ари. В перерыве его заменил Антон Миранчук.
• Мацей Рыбус. Травмировался на разминке перед матчем с «Краснодаром». Характер травмы неизвестен.
Плюсом ко всему не очень понятно, что с Соломоном Кверквелией. Он давно восстановился от травмы, но 14 туров РПЛ сидел на замене. Даже в матче с «Краснодаром», в котором из-за дисквалификации не сыграл Чорлука, в паре с Хеведесом вышел Мурило, а не Кверквелия.