Травмы – главная особенность «Локо». Сейчас отсутствуют четыре игрока основы

У «Локомотива» в матче с «Краснодаром» (1:1) на поле вернулись Федор Смолов и Антон Миранчук. Несмотря на это, список травмированных «Локо» все еще выглядит достаточно внушительно.

• Джефферсон Фарфан. На Кубке Америки получил травму колена. В этом году не сыграет.

• Борис Ротенберг. В декабре 2018-го повредил крестообразные связки. До сих пор вне игры.

• Лука Джорджевич. В октябре повредил связки колена, уже перенес операцию. В этом году вряд ли сыграет.

• Дмитрий Баринов. По его травме нет подробностей. Но он пропустит предстоящие матчи сборной (вместо него вызван Ахметов).