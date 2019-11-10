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#Локомотив #РПЛ #Краснодар #Лука Джорджевич

Травмы – главная особенность «Локо». Сейчас отсутствуют четыре игрока основы

10 ноября 2019, 21:01

У «Локомотива» в матче с «Краснодаром» (1:1) на поле вернулись Федор Смолов и Антон Миранчук. Несмотря на это, список травмированных «Локо» все еще выглядит достаточно внушительно.

• Джефферсон Фарфан. На Кубке Америки получил травму колена. В этом году не сыграет.

• Борис Ротенберг. В декабре 2018-го повредил крестообразные связки. До сих пор вне игры.

• Лука Джорджевич. В октябре повредил связки колена, уже перенес операцию. В этом году вряд ли сыграет.

• Дмитрий Баринов. По его травме нет подробностей. Но он пропустит предстоящие матчи сборной (вместо него вызван Ахметов). 

• Гжегож Крыховяк. Получил травму в столкновении с Ари. В перерыве его заменил Антон Миранчук.

• Мацей Рыбус. Травмировался на разминке перед матчем с «Краснодаром». Характер травмы неизвестен.

Плюсом ко всему не очень понятно, что с Соломоном Кверквелией. Он давно восстановился от травмы, но 14 туров РПЛ сидел на замене. Даже в матче с «Краснодаром», в котором из-за дисквалификации не сыграл Чорлука, в паре с Хеведесом вышел Мурило, а не Кверквелия.

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Все фото: твиттер Локомотива
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