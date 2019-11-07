Что надо сделать «Локомотиву», чтобы выйти из группы Лиги чемпионов

Может ли «Локо» выйти из группы?

Да, может. Отставание от «Атлетико» – четыре очка при шести разыгрываемых. Выйти на второе место можно в следующих случаях:

Обыграть и «Байер», и «Атлетико». При этом «Атлетико» в матче с «Ювентусом» должен играть максимум на ничью. Сыграть вничью с «Байером» и обыграть «Атлетико». Но тут – два дополнительных условия. Во-первых, «Атлетико» должен проиграть «Ювентусу». Во-вторых, «Атлетико» надо обыгрывать с разницей больше двух мячей, чтобы остаться выше по дополнительным показателям. В случае равенства дополнительных показателей будут учитываться голы на выезде.

Любое поражение автоматом выкидывает «Локо» из борьбы за весеннюю ЛЧ. И на первое место «Локо» не попадет в любом случае: отрыв от «Юве» уже семь очков.