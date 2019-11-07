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Что надо сделать «Локомотиву», чтобы выйти из группы Лиги чемпионов
07 ноября 2019, 00:14
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» во втором матче подряд, но шансы на Лигу чемпионов весной еще остались. Все из-за того, что в параллельном матче «Атлетико» неожиданно проиграл «Байеру», который набрал свои первые три очка.
Может ли «Локо» выйти из группы?
Да, может. Отставание от «Атлетико» – четыре очка при шести разыгрываемых. Выйти на второе место можно в следующих случаях:
- Обыграть и «Байер», и «Атлетико». При этом «Атлетико» в матче с «Ювентусом» должен играть максимум на ничью.
- Сыграть вничью с «Байером» и обыграть «Атлетико». Но тут – два дополнительных условия. Во-первых, «Атлетико» должен проиграть «Ювентусу». Во-вторых, «Атлетико» надо обыгрывать с разницей больше двух мячей, чтобы остаться выше по дополнительным показателям. В случае равенства дополнительных показателей будут учитываться голы на выезде.
Любое поражение автоматом выкидывает «Локо» из борьбы за весеннюю ЛЧ. И на первое место «Локо» не попадет в любом случае: отрыв от «Юве» уже семь очков.
Что надо сделать, чтобы пройти в Лигу Европы?
Здесь работает только сценарий, при котором «Байер» займет четвертое место. Это произойдет в одном из следующих случаев:
- «Локо» обыграет «Байер» в очном матче.
- «Локо» и «Байер» играют вничью. Дальше «Локо» набирает с «Атлетико» не меньше очков, чем «Байер» с «Юве».
- «Локо» проигрывает «Байеру» со счетом 0:1 (или 1:2, но остается впереди по доп. показателям). Затем «Байер» проигрывает «Юве», а «Локо» обыгрывает «Атлетико».
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