Что надо сделать «Зениту», чтобы выйти из группы Лиги чемпионов

Что нужно, чтобы выйти с первого места?

Здесь все просто. Отставание от «Лейпцига» – пять очков при шести очках, разыгрываемых в следующих матчах. Равенство очков «Зенит» не устроит, потому что по личным встречам команда уже в пролете.

Получается, что единственный способ отыграть отставание – побеждать в матчах с «Лионом» и «Бенфикой» при условии, что «Лейпциг» свои матчи с этими же соперниками проиграет.

Счет в таком случае не будет иметь значения. «Лион», который сейчас впереди на три очка, окажется позади из-за поражения в личной встрече с «Зенитом». «Бенфика» так и останется позади.

Теоретически сценарий реален, но практически – почти исключен. После поражения от «Лейпцига» в обоих матчах наиболее реальная задача – сконцентрироваться на борьбе за второе или третье место.