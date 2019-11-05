Что надо сделать «Зениту», чтобы выйти из группы Лиги чемпионов
К первому матчу с «Лейпцигом» «Зенит» подходил лидером своей группы. Сейчас команду сдвинули на третье место: отставание от первого уже составляет пять очков, а от второго – три.
Но за оставшиеся два тура может случиться что угодно: от первого места в группе до последнего.
Что нужно, чтобы выйти с первого места?
Здесь все просто. Отставание от «Лейпцига» – пять очков при шести очках, разыгрываемых в следующих матчах. Равенство очков «Зенит» не устроит, потому что по личным встречам команда уже в пролете.
Получается, что единственный способ отыграть отставание – побеждать в матчах с «Лионом» и «Бенфикой» при условии, что «Лейпциг» свои матчи с этими же соперниками проиграет.
Счет в таком случае не будет иметь значения. «Лион», который сейчас впереди на три очка, окажется позади из-за поражения в личной встрече с «Зенитом». «Бенфика» так и останется позади.
Теоретически сценарий реален, но практически – почти исключен. После поражения от «Лейпцига» в обоих матчах наиболее реальная задача – сконцентрироваться на борьбе за второе или третье место.
Какой сценарий самый благоприятный для второго места?
На удивление, тут все наоборот: «Зенит» должен надеяться на то, что «Лейпциг» выиграет оба матча и отберет очки у «Лиона» и «Бенфики». Все расклады дальше – при условии, что так произойдет.
«Зениту» будет достаточно обыграть «Лион» в следующем матче, благодаря чему он окажется выше французов в турнирной таблице. Результат матча с «Бенфикой» даже не будет иметь значения: в этом сценарии после пятого тура отставание португальцев от «Зенита» будет уже четыре очка.
В теории возможен и вариант, при котором «Зенит» сыграет с «Лионом» вничью, а потом обыграет «Бенфику». Тогда будут учитываться дополнительные показатели, так как «Лион» с «Зенитом» сравняются как по очкам, так и по личным встречам. Они идут в следующем порядке: гостевые голы в очных матчах, разница голов во всем групповом этапе, голы забитые во всем групповом этапе и так далее.
А как гарантировать Лигу Европы?
В данных раскладах мы будем считать исходя из матча с «Бенфикой», хотя он будет после игры «Зенита» с «Лионом». Почему – потому что «Бенфика» намного ниже в таблице и оставить ее позади намного проще, чем сделать это с французами.
Способ простой: обыграть «Бенфику». Этот исход гарантирует «Зениту» место выше португальцев при любом исходе остальных матчей. А значит, не ниже третьего места и весенних еврокубков по итогу.
Способ сложнее: играть с «Бенфикой» вничью. Тогда «Зениту» требуется, чтобы «Бенфика» в матче с «Лейпцигом» сыграла не лучше, чем «Зенит» с «Лионом». Ну еще устроит вариант ничьи «Бенфики» с «Лейпцигом» и поражения «Зенита» с «Лионом»: тогда у нас с португальцами будет равное количество очков и преимущество по личным встречам.
Тяжелый способ: проиграть «Бенфике», но обыграть «Лион». Самих по себе этих условий будет недостаточно: чтобы хотя бы одна из оставшихся команд оказалась ниже, нужно чтобы либо «Лион», либо «Бенфика» проиграли «Лейпцигу».