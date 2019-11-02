Что опять с Азмуном? Ни разу не пробил в створ, два раза жестко сфолил

Последний раз Азмун получал красную карточку в РПЛ еще в августе 2016 года: вдвойне странно, что сегодня за один матч было сразу два эпизода, которые могли закончиться удалением. Желтые карточки он тоже получает не очень часто: всего две в этом сезоне до матча с ЦСКА и десять в сумме за два предыдущих сезона РПЛ.

Есть два объяснения плохой формы иранца:

Травма в матче с «Лионом». Вспоминаем героическую игру иранца, который получил повреждение, но остался на поле, чтобы забить гол. Вполне возможно, что после травмы он так и не восстановился до конца, а во второй половине чемпионата еще наберет форму.

Изменившаяся роль Дзюбы. 9 голов и 9 голевых передач Артема – вау. Логично, что если кто-то в команде начинает забивать больше, то другие в этот момент забивают меньше. Во второй половине прошлого сезона Дзюба в основном играл ассистента, а теперь чаще выдвигается обратно на позицию форварда. Тем самым просто реже доставляя мячи Азмуну на ударную позицию.