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#Сердар Азмун #Футбол #РПЛ #Зенит #ЦСКА #Артем Дзюба

Что опять с Азмуном? Ни разу не пробил в створ, два раза жестко сфолил

02 ноября 2019, 21:22

В первом тайме матча «Зенит» – ЦСКА хозяева открыто доминировали в матче. У «Зенита» проходили передачи через все поле, ЦСКА, казалось, вообще не понимал, как играть против соперника. Только посмотрите на цифры:

  • 67% владения мячом у «Зенита» в первом тайме.
  • 9 ударов по воротам, из них 3 нанес Юрий Жирков, игравший далеко от нападения.
  • 83% точных передач, когда у ЦСКА только 66%.

Но итог первого тайма – победа ЦСКА со счетом 1:0. Отчасти это можно списать на ошибку Караваева, но даже с ней «Зенит» обязан был забивать хотя бы один мяч еще до перерыва.

В этом матче ничего не получилось у Сердара Азмуна. В весенней части прошлого сезона мы привыкли к совсем другим цифрам от иранца:

  • За весь матч Азмун 7 раз бил по воротам соперника. Он самый бьющий игрок матча: для сравнения у всего ЦСКА целиком только 11 ударов.
  • Из семи ударов Азмун ни разу не попал в створ. Шесть раз он бил мимо ворот, еще один раз его удар был заблокирован.
  • Как минимум трижды в матче Азмун бил в упор – меньше чем с десяти метров. Ни разу не забил.

В добавок – два жестких фола. В самом начале матча Азмун ударил по ахиллу Облякова, не получив за это предупреждения.

На 85-й минуте Азмун снова пошел в жесткий стык, попав прямой ногой в ногу Магнуссена. Эпизод рассматривали видеоассистенты арбитра, результат – лишь желтая карточка.

«Матч ТВ»

Последний раз Азмун получал красную карточку в РПЛ еще в августе 2016 года: вдвойне странно, что сегодня за один матч было сразу два эпизода, которые могли закончиться удалением. Желтые карточки он тоже получает не очень часто: всего две в этом сезоне до матча с ЦСКА и десять в сумме за два предыдущих сезона РПЛ.

Есть два объяснения плохой формы иранца:

Травма в матче с «Лионом». Вспоминаем героическую игру иранца, который получил повреждение, но остался на поле, чтобы забить гол. Вполне возможно, что после травмы он так и не восстановился до конца, а во второй половине чемпионата еще наберет форму.

Изменившаяся роль Дзюбы. 9 голов и 9 голевых передач Артема – вау. Логично, что если кто-то в команде начинает забивать больше, то другие в этот момент забивают меньше. Во второй половине прошлого сезона Дзюба в основном играл ассистента, а теперь чаще выдвигается обратно на позицию форварда. Тем самым просто реже доставляя мячи Азмуну на ударную позицию.

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