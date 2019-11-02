Нашли феномен: против «Уфы» много фолят на ее стадионе. Вот в чем дело

В матче против «Уфы» восемь игроков «Локомотива» получили желтые карточки. То есть всего два полевых игрока «Локо» (Баринов и Мурило) закончили матч без предупреждения арбитра.

Сразу возникает вопрос: что за чертовщина? В чем феномен этого матча? Всегда ли против «Уфы» фолят так много, или дело в «Локомотиве»?

До этого матча «Локомотив» был пятой командой РПЛ по количеству желтых карточек (34 в 14 играх). После игры с «Уфой» – стал первой, обогнав «Спартак» и «Рубин» на две карточки.

В основном «Локо» получал желтые, останавливая контратаки «Уфы», которая чаще оборонялась и была нацелена на контрвыпады. Плюс мешало не очень качественное поле в Уфе, из-за которого мяч двигался не так хорошо, и игра становилась тягучей, с большим количеством единоборств.