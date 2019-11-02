Нашли феномен: против «Уфы» много фолят на ее стадионе. Вот в чем дело
В матче против «Уфы» восемь игроков «Локомотива» получили желтые карточки. То есть всего два полевых игрока «Локо» (Баринов и Мурило) закончили матч без предупреждения арбитра.
Сразу возникает вопрос: что за чертовщина? В чем феномен этого матча? Всегда ли против «Уфы» фолят так много, или дело в «Локомотиве»?
До этого матча «Локомотив» был пятой командой РПЛ по количеству желтых карточек (34 в 14 играх). После игры с «Уфой» – стал первой, обогнав «Спартак» и «Рубин» на две карточки.
В основном «Локо» получал желтые, останавливая контратаки «Уфы», которая чаще оборонялась и была нацелена на контрвыпады. Плюс мешало не очень качественное поле в Уфе, из-за которого мяч двигался не так хорошо, и игра становилась тягучей, с большим количеством единоборств.
Сама «Уфа» и в этом матче, и в целом по сезону фолит не много. В этой игре у них одна желтая, за сезон – 27 (13-е в лиге).
Получается, все команды РПЛ против в «Уфы» (особенно на их стадионе) получают так много желтых? Посмотрим:
• Желтые против «Уфы», когда соперник играл дома – 10 (в шести играх)
• Желтые против «Уфы», когда соперник играл в гостях – 30 (в восьми играх)
Заметен огромный перекос. В чем дело? Тут снова два ответа:
1. Контратакующий стиль «Уфы» с максимумом борьбы.
После матча Семин как раз подтвердил этот тезис:
«С «Уфой» сложно играть не только «Локомотиву», но и вообще всем. Тем более, что здесь работает Вадим Евсеев, который хорошо настраивает команду. Они очень агрессивны».
2. Газон на стадионе «Нефтяник», где команда проводит домашние матчи.
На поле «Уфы» жалуются практически все ее соперники. От Семака до Гончаренко. Сегодняшнюю игру Жоау Мариу пропускал, потому что ему нельзя играть на искусственном газоне. А Юрий Семин перед игрой говорил, что «всем футболистам противопоказано играть на таком покрытии».
Но недавно, после матча с ЦСКА, высказался даже Александр Беленов – вратарь «Уфы»:
«У нас худшее поле в лиге. Не знаешь, чего от него ждать. И не искусственное, и не натуральное. Грязь вперемешку со всем. Конечно, газон мешал играть.
Гончаренко после игры говорил: «Поле испортилось даже по сравнению с прошлым сезоном». Все зависит от погоды. Хотелось бы новый стадион, конечно. Но довольствуемся тем, что есть».
Еще один игрок «Уфы» Вадим Карпов в перерыве той игры говорил, что «бутсы сильно скользят на этом поле, и невозможно подобрать правильную обувь».
Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что с полем «Нефтяника» все ок:
«Газон у нас нормальный. Почему поднимается шум, я не понял. Крошка впитывает влагу, поэтому, естественно, поле в трансляции выглядит так. Как будет суше, картинка будет лучше».
«Мы делаем газон согласно всем нормам ФИФА РФС. Нарекания от делегата матча? Их быть не может».
«Сейчас что-то будем решать с картинкой в трансляции. Давайте на натуральном поле будет идти дождь несколько дней и на нем будут много играть, посмотрим, какая картинка будет там».
Вот, как поле выглядело в матче с ЦСКА: