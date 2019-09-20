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«Будет два слова об «Уфе», остальное все про «Спартак». Евсеев опять хочет внимания
20 сентября 2019, 20:30
«Вы подождите поздравлять. Вы смотрите. «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла «Зенит» – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы обыграли «Спартак». Будет два слова об «Уфе», остальное все про «Спартак». Привет студии», – сказал главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев корреспонденту телеканала «Матч Премьер».
«Уфа» с минимальным счетом победила «Спартак», хотя ни разу не пробила в створ ворот. Единственный мяч в свои ворота забил Николай Рассказов. Он же потом попал в штангу собственных ворот, когда «Уфа» подавала угловой. Неудачный день Рассказова мог скрасить Мельгарехо, но его удар на последних минутах вытащил Беленов. Итог для «Уфы» – вау!
Что там с «Уфой» в этом сезоне?
- «Уфа» набрала в чемпионате уже 14 очков. Она сравнялась со «Спартаком», а по дополнительным показателям прямо сейчас идет выше в таблице. В этом сезоне «Уфа» одержала четыре победы. С ней не набрали очков «Крылья», «Ростов», «Зенит» и «Спартак». С «Динамо» и «Сочи» команда сыграла вничью.
- Скандальная история получилась между «Уфой» и Игбуном. Он провел в «Уфе» четыре полных сезона, начал пятый, но оставаться не захотел. В самый последний момент Игбуна отдали в аренду в московское «Динамо». Игрок даже отписался от инстаграма «Уфы», но потом все-таки остыл. Никаких претензий к бывшей команде он больше не имеет.
- Участвовала «Уфа» и в других трансферных разборках. За защитника Кругового спорили «Зенит» и ЦСКА. Сам игрок уже готовился к медосмотру в ЦСКА, но в последний момент выбрал «Зенит». В итоге он остался в «Уфе» на правах аренды и по-прежнему выходит в стартовом составе.
- Легионеры «Уфы» ставят перед собой великие цели. «Как игрок, я не хочу каждый год играть за места в нижней части турнирной таблицы. Я хочу выходить на поле и думать о еврокубках. И все мы в команде хотим этого», – рассказывал полузащитник «Уфы» Кэтэлин Карп. Перед началом сезона «Уфу» называли одним из кандидатов на вылет.
- Сам Евсеев работает на повышение командной популярности. Его остановка мяча во время матча с «Динамо» превратилась в мем. Послематчевыми словами он тоже удивляет. На пресс-конференции после игры с «Ростовом» Евсеев сказал два предложения и ушел. После матча с «Оренбургом» наоборот говорил громко: «Мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром», дочерний, не смогли».
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