«Будет два слова об «Уфе», остальное все про «Спартак». Евсеев опять хочет внимания

«Вы подождите поздравлять. Вы смотрите. «Уфа» обыграла «Ростов» – два слова об «Уфе», о «Ростове» – 50. «Уфа» обыграла «Зенит» – два слова об «Уфе», о «Зените» – 200. Сейчас мы обыграли «Спартак». Будет два слова об «Уфе», остальное все про «Спартак». Привет студии», – сказал главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев корреспонденту телеканала «Матч Премьер».

«Уфа» с минимальным счетом победила «Спартак», хотя ни разу не пробила в створ ворот. Единственный мяч в свои ворота забил Николай Рассказов. Он же потом попал в штангу собственных ворот, когда «Уфа» подавала угловой. Неудачный день Рассказова мог скрасить Мельгарехо, но его удар на последних минутах вытащил Беленов. Итог для «Уфы» – вау!