В «Зенит» вернулся Круговой. Еще весной с ним договорился ЦСКА, но все сорвалось

О возможностях Кругового известно не очень много. WhoScored говорит, что он играет как слева в защите, так и на том же фланге полузащиты. Портал называет важнейшими качествами Кругового умение опасно пробить с дальними дистанциями, хорошую верховую борьбу (что странно: его рост всего 175 сантиметров) и вклад в оборонительные действия.

Пока что самую точную характеристику Круговому дал главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов: «Сколько его помню, Круговой всегда играл левого защитника. Но при необходимости и атакующего флангового игрока способен исполнить. У него для этого все данные есть: высокая скорость, качественное начало и обострение атаки, хорошая левая нога.

Тяжело объективно оценить его прогресс в «Уфе». Он немного играл, потом получил тяжелую травму и надолго выбыл, сейчас восстанавливается. Но то, что это конкурентоспособный футболист, было видно тогда и, бесспорно, сейчас. Плюс очень коммуникабельный, позитивный парень. И человек порядочный. С ним никогда не было проблем в коллективе».