В «Зенит» вернулся Круговой. Еще весной с ним договорился ЦСКА, но все сорвалось
Стоп, кто такой Круговой?
У Кругового типичная история для талантливого парня из академии «Зенита»: не подошел основе, попылил за «Зенит-2», уехал из Санкт-Петербурга (в данном случае – в «Уфу»). Там Круговой прогрессировал и привлек внимание топ-клубов. Ему только 21 год – времени для прогресса еще много. Поэтому в него и вкладывают.
Круговой не был основным игроком «Уфы». В прошлом сезоне он играл за вторую команду, а в РПЛ провел всего девять матчей. Забил гол «Рубину» и получил травму. В этом сезоне за «Уфу» он так и не сыграл, но еще сможет это сделать. На сезон «Зенит» оставляет его все в той же «Уфе». Его мяч «Рубину» смотрите с 1:37.
О возможностях Кругового известно не очень много. WhoScored говорит, что он играет как слева в защите, так и на том же фланге полузащиты. Портал называет важнейшими качествами Кругового умение опасно пробить с дальними дистанциями, хорошую верховую борьбу (что странно: его рост всего 175 сантиметров) и вклад в оборонительные действия.
Пока что самую точную характеристику Круговому дал главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов: «Сколько его помню, Круговой всегда играл левого защитника. Но при необходимости и атакующего флангового игрока способен исполнить. У него для этого все данные есть: высокая скорость, качественное начало и обострение атаки, хорошая левая нога.
Тяжело объективно оценить его прогресс в «Уфе». Он немного играл, потом получил тяжелую травму и надолго выбыл, сейчас восстанавливается. Но то, что это конкурентоспособный футболист, было видно тогда и, бесспорно, сейчас. Плюс очень коммуникабельный, позитивный парень. И человек порядочный. С ним никогда не было проблем в коллективе».
Чем же он привлек топ-клубы?
Зачем он был нужен ЦСКА? Все очень просто. Щенников травмирован, а сильной альтернативы на фланг обороны у Гончаренко нет. Плюс Круговой при острой необходимости мог устранить дефицит игроков атаки.
Зачем он был нужен «Зениту»? Не очень понятно. Слева в защите у Питера стабильно играет Дуглас, при желании Семак может выпустить Жиркова. Если верить WhoScored и рассматривать Кругового как игрока полузащиты, то можно сделать вывод: в таком случае конкурентов у него еще больше.
Пока что, придумывая причину приобретения «Зенитом» Кругового, можно найти одно логичное объяснение: попадание в лимит. Еще Круговой будет считаться доморощенным игроком. Это поможет в заявке на Лигу чемпионов. По чисто игровым характеристикам Круговой все еще уступает новым партнерам.
Круговой еще весной договорился с ЦСКА. Команда находится более-менее в партнерских отношениях с «Уфой». Подтверждение – Васин, Гончаренко и Обляков. Но потом в переговоры вмешался «Зенит» – тут с «Уфой» похожие отношения. В Питере теперь работают Вильям Оливейра и Семак, вратарь Лунев играет в основе.
Почему тогда не ЦСКА?
Пару месяцев продолжалась эта борьба за Кругового. Казалось, что она уперлась именно в денежный вопрос. По данным «Чемпионата», в ЦСКА ему предлагали контракт на два миллиона рублей в месяц. В «Зените» – на три миллиона, в итоге он на него ответил положительно.
«Поясню одно обстоятельство, официальное предложения «Зенита» и другого клуба, который претендовал на меня, были сопоставимы, и финансовый фактор никак не повлиял на мое решение», – написал Круговой в инстаграме. Ясно, что он хотел вернуться именно в «Зенит».
Сейчас Круговой подписал пятилетний контракт с «Зенитом», хотя этот сезон и проведет в аренде. В инстаграме болельщики ЦСКА долго просили его пойти к Гончаренко (серьезно, прочитайте комментарии под этим постом), но это не помогло.