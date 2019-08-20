Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
История с переходом в «Зенит» Алексея Сутормина из «Оренбурга» через «Рубин» обсуждалась несколько недель. Вот кратко о том, что там было: 29 июня Сутормин перешел в «Рубин», а через пару недель о его переходе объявил «Зенит». Клуб и лично Сергей Семак хотели видеть футболиста в своей команде, но упустили момент, когда он стал игроком «Рубина». А потом исправились.
Согласно сайту Transfermarkt, «Рубин» заплатил за Сутормина два миллиона евро, а продал за три. В новом сезоне он сыграл во всех шести матчах РПЛ, но результативными действиями пока не отметился.
По информации журналиста Василия Конова, в данных о регистрации игрока в клубах обнаружили, что сумма трансфера составила 50 тысяч рублей:
«Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) – 28.06.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50 000 рублей, согласно п.5 трансферного контракта.
Дата регистрации трансфера Сутормина из «Рубина» в «Зенит» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) – 08.07.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50 000 рублей, согласно п.5 трансферного контракта».
«У меня просьба к футбольным клубам «Оренбург», «Рубин», «Зенит» и российской футбольной Премьер-лиге вместе с Российским футбольным союзом: расскажите, пожалуйста, как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена +-120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? Или вы в своей системе регистрируете не все? Или футболист Сутормин действительно стоит смешные (по футбольным меркам) 50 тысяч рублей?» – задался вопросом Конов в своем телеграм-канале.
Издание «БИЗНЕС Online» опубликовало расследование ситуации. Там есть скрин письма гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова на имя Андрея Шарохина, который руководит астраханским «Волгарем». В нем говорится о солидарных выплатах «Волгарю», в котором Сутормин играл несколько лет. В письме указывается сумма, которую «Оренбург» получил за трансфер игрока в «Рубин».
«БИЗНЕС Online» сообщает, что такое же письмо существует и со стороны «Зенита» с аналогичной выплатой.
Вопрос о трансфере Сутормина решался на уровне руководства «Газпрома» и республики. Из разных вариантов (например, аренда или аннулирование трансфера в «Рубин») выбрали оформление прямого трансфера из «Рубина» в «Зенит».
Почему именно 50 тысяч рублей, а не два миллиона евро? Смысл был бы один и тот же. Конечным бенефициаром все равно выступает клуб, спонсируемый «Газпромом». Причины как минимум две: меньше проблем с финансовым фейр-плей и более низкие солидарные выплаты прошлым клубам и академиям Сутормина.
«Химки» уже отказались от компенсации. «Наверное, не будем так финансово напрягать такие богатые клубы. Надо ли нам это? Мы бумаги больше потратим», – сказал директор СШОР подмосковного клуба Александр Ширко.
«Мне не очень понятна эта история, клуб должен быть заинтересован, чтобы сумма была приближена к рыночной изначально. Иначе выглядит это, как уклонение от чего-то», – мнение экс-президента «Локомотива» Ильи Геркуса.
Представители «Рубина» и «Зенита» пока ситуацию не комментируют.