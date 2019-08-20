Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей

По информации журналиста Василия Конова, в данных о регистрации игрока в клубах обнаружили, что сумма трансфера составила 50 тысяч рублей:

«Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) – 28.06.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50 000 рублей, согласно п.5 трансферного контракта.

Дата регистрации трансфера Сутормина из «Рубина» в «Зенит» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС) – 08.07.2019 с фиксацией оплаты до 1.08.2019 года в размере 50 000 рублей, согласно п.5 трансферного контракта».

«У меня просьба к футбольным клубам «Оренбург», «Рубин», «Зенит» и российской футбольной Премьер-лиге вместе с Российским футбольным союзом: расскажите, пожалуйста, как в современном мире бизнес-отношений игрок, чья рыночная цена +-120 миллионов рублей, переходит за 50 тысяч? Или вы в своей системе регистрируете не все? Или футболист Сутормин действительно стоит смешные (по футбольным меркам) 50 тысяч рублей?» – задался вопросом Конов в своем телеграм-канале.

Издание «БИЗНЕС Online» опубликовало расследование ситуации. Там есть скрин письма гендиректора «Рубина» Рустема Сайманова на имя Андрея Шарохина, который руководит астраханским «Волгарем». В нем говорится о солидарных выплатах «Волгарю», в котором Сутормин играл несколько лет. В письме указывается сумма, которую «Оренбург» получил за трансфер игрока в «Рубин».

«БИЗНЕС Online» сообщает, что такое же письмо существует и со стороны «Зенита» с аналогичной выплатой.