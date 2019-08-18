Мощный дебют Филиппа в «Динамо»: дебютный гол, точность и много ударов

Журналист Александр Дорский отметил, что для Филиппа это вообще первый гол со штрафного в карьере. В Дортмунде он даже ни разу не бил стандарты, во «Фрайбурге» пробовал всего три раза. Забить со штрафного получилось только в «Динамо».

Филипп отыграл 83 минуты, потом заменился на Грулева, но даже за это время выдал кучу полезных вещей. Он нанес семь ударов, из которых четыре дошли до створа ворот. 18 из 24 передач Филиппа получились точными. Если учитывать, что он играет в атаке и впервые вышел в новой команде, цифры впечатляющие.

Кажется, вообще все острые атаки «Динамо» шли через Филиппа: