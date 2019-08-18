Мощный дебют Филиппа в «Динамо»: дебютный гол, точность и много ударов
«Динамо» проиграло «Локомотиву» со счетом 1:2. Даже при таком результате выделяются две вещи в составе «Динамо»: в основе вышли все ключевые летние новички (Нойштедтер, Филипп, Н’Джие), резервный вратарь Лещук уверенно отыграл весь матч. Да, Шунина сегодня не было в составе из-за травмы.
Самый дорогой из новичков – Максимилиан Филипп. Он перешел в «Динамо» этим летом за 20 миллионов евро. Тут мы подробно разбирали денежную сторону трансфера. Сегодня Филипп дебютировал за «Динамо»: Хохлов сразу пульнул его в старт. Филипп бомбанул со штрафного уже на 3-й минуте.
Журналист Александр Дорский отметил, что для Филиппа это вообще первый гол со штрафного в карьере. В Дортмунде он даже ни разу не бил стандарты, во «Фрайбурге» пробовал всего три раза. Забить со штрафного получилось только в «Динамо».
Филипп отыграл 83 минуты, потом заменился на Грулева, но даже за это время выдал кучу полезных вещей. Он нанес семь ударов, из которых четыре дошли до створа ворот. 18 из 24 передач Филиппа получились точными. Если учитывать, что он играет в атаке и впервые вышел в новой команде, цифры впечатляющие.
Кажется, вообще все острые атаки «Динамо» шли через Филиппа:
Еще хорошее по Филиппу – он в идеальном физическом состоянии, хотя летом сыграл только один полноценный матч. 12 июля «Боруссия» играла товарищеский матч со «Швейнбергом». Победила 10:0, а Филипп в той игре забил сразу четыре гола. Потом он вел переговоры по трансферу и готовился к уходу из клуба. В Дортмунде на его месте наигрывали других людей – оставались только тренировки.
В интервью «Спорт-Экспрессу» Филипп рассказывал, что ему приятнее играть в оттяжке. Тут он «Динамо» подходит – для роли главного форварда есть Шейдаев. Важно, что Филипп при этом совсем не отказывается забивать: «Надеюсь, смогу часто поражать ворота и помогать партнерам в этом. Хотелось бы, как минимум, забить десять голов».
Первый уже есть.