Семак назвал судей козлами. Извинился, но его все равно могут наказать

«Зенит» и «Ахмат» сыграли 0:0 в матче с кучей спорных моментов. Все основное мы разобрали в нашем большом материале – там кружочки на скриншотах вместе с основными высказываниями игроков и тренеров. Нет только одной фразы Сергея Семака. «Не надо с этими козлами разговаривать», – эту фразу Семак выдал своему помощнику Вильяму Оливейре.

Все это попало в трансляцию матча. Фрагменты давать не будем, потому что есть авторские права. Зато вкинем вам извинения Сергея Семака из его инстаграма. Там на Семака подписаны почти 89 тысяч человек. Только за первый час после публикации запись собрала 5864 лайка. Можно сказать, что публичные извинения приняты.