Семак назвал судей козлами. Извинился, но его все равно могут наказать
«Зенит» и «Ахмат» сыграли 0:0 в матче с кучей спорных моментов. Все основное мы разобрали в нашем большом материале – там кружочки на скриншотах вместе с основными высказываниями игроков и тренеров. Нет только одной фразы Сергея Семака. «Не надо с этими козлами разговаривать», – эту фразу Семак выдал своему помощнику Вильяму Оливейре.
Все это попало в трансляцию матча. Фрагменты давать не будем, потому что есть авторские права. Зато вкинем вам извинения Сергея Семака из его инстаграма. Там на Семака подписаны почти 89 тысяч человек. Только за первый час после публикации запись собрала 5864 лайка. Можно сказать, что публичные извинения приняты.
Вот полная версия на случай, если у вас не отобразился пост: «Футбол - это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов».
Не факт, что Семак избежит наказания. В РФС уже серьезно настроились наказать «Зенит» за плохие слова в адрес судей. Наверняка ждет дисквалификация Артема Дзюбу. Он вообще назвал происходящее с судейством позором, а главу судейского департамента Егорова – фантазером. За такое Дзюба может получить бан от двух до четырех матчей. Опять же – пока только в теории.
По Семаку в РФС тоже уже высказались. «Конечно, некрасиво все это. Такие слова не красят этого специалиста, особенно учитывая тот факт, что он еще молодой тренер, на которого все возлагают большие надежды. А мы остаемся на том же уровне.
Очень плохо… Если рассматривать это будет наш комитет, то позиция будет принципиальной. Но, возможно, это отнесется к юрисдикции КДК», – рассказал в интервью Sport24 глава комитета по этике РФС Семен Андреев.
В «Зените» заняли жесткую позицию по защите тренера. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал, что оскорблением в этом случае был уровень судейства. Нельзя называть публичным оскорблением арбитра то, что главный тренер говорил своему помощнику. Дзюбу он тоже защитил – там виноваты эмоции.