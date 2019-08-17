Почему у «Зенита» отобрали голы? Как Ракицкого не удалили за две карточки? Показываем на скриншотах

В матче шестого тура «Зенит» – «Ахмат» (0:0) возникло сразу несколько эпиздов, по которым все еще спорят. На результат не смотрите – было совсем не так скучно, как кажется по счету.

У «Зенита» отобрали гол, но удалили игрока «Ахмата»

Момент состоял из двух частей:

Ерохин в контратаке выбегал один на один, но упал недалеко от штрафной после того, как его стал догонять Уциев; Мяч подхватил Азмун и забил гол. Дзюба или Азмун до этого участвовали во всех мячах «Зенита», но этот матч неожиданно стал исключением.

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным. В той ситуации арбитр отменил гол, но удалил Уциева за фол последней надежды. Так выглядит момент в динамике:

Все произошло на седьмой минуте. Вот Уциева догоняет Ерохина - тот контролирует мяч и находится ближе к воротам. Защитник «Ахмата» бежит быстрее и почти накрывает соперника, но дальше происходит странное: Ерохин задевает собственную ногу и падает.

Тут заметно это касание. Матюнин за такое падение Ерохина показал красную карточку Уциеву.