Жиго зажег в двух дерби подряд. Тогда лежа смотрел, как забивают «Спартаку», а сейчас сам забил аж дважды
В последнем дерби «Спартак» принимал ЦСКА. Это было первое дерби как для Олега Кононова во главе спартаковцев, так и для Самуэля Жиго – он получил тяжелую травму в первом круге и вышел только в конце второго.
Для Жиго матч с ЦСКА был первым после травмы. Ни Боккетти, ни Кутепов играть не могли – вариантов у Кононова не было.
Первый пропущенный гол на совести Жиго, но мало кто понял, что делал защитник после своей ошибки – столкнувшись с Селиховым, он упал, улегся на траву и смотрел, как его партнеры лихорадочно пытались отбиться. Не отбились – 0:1, а потом стало 0:2.
На видео – с 3:50.
На новый матч с ЦСКА Жиго уже вышел, пройдя предсезонку и набрав форму. Невероятное действие во втором тайме – в контратаку «Спартака» Жиго помчался на месте центрфорварда и после подачи Шюррле вбил мяч в ворота – 1:0. Кстати, вскоре тот же Жиго чуть не забил и второй гол – ЦСКА выручил Акинфеев.
Но в пропущенном голе «Спартака» отчасти снова был виноват француз. После удара Марио Фернандеса мяч слегка отрикошетил от Жиго и влетел в ворота хозяев.
После паузы, вызванной дымом, который заволок стадион из-за фанатов ЦСКА, Жиго забил снова – теперь после розыгрыша углового. А в следующем эпизоде он же спас «Спартак» от гола, отбив мяч ногой после удара Чалова. Кстати, пока была пауза, Жиго прокапали что-то в глаза. Как предположили комментаторы матча, возможно, из-за чувствительности на дым.
Что у Жиго в цифрах по матчу:
- Удары (в створ) – 3 (3);
- Выигранные верховые единоборства – 4;
- Заработанные фолы – 2;
- Отборы + перехваты – 2+3;
- Заблокированные удары – 2;
«Это было невероятно. Важнее всего было победить при своих потрясающих болельщиках. Очень рад, что забил и принес победу команде. Я помню, что в предыдущем дерби с ЦСКА я допустил ошибку при одном или двух голах. А сегодня забил два гола и очень рад. Но как я уже говорил, самое важное – это победа», – сказал Жиго в эфире телеканала «Матч Премьер».
Жиго – заметная фигура «Спартака» в нынешнее сезоне. В игре с «Сочи» его победный гол оспаривали долго – показалось, что игрок оперся на сопернике, когда забивал. В матче с «Тамбовом» Жиго глупо привез угловой, с которого «Спартак» пропустил второй гол.
Безусловно, Жиго – классный и сильный защитник, хотя и не всегда он приносит пользу «Спартаку». Впрочем, во втором дерби подряд именно он – главная фигура на поле.