Жиго зажег в двух дерби подряд. Тогда лежа смотрел, как забивают «Спартаку», а сейчас сам забил аж дважды

В последнем дерби «Спартак» принимал ЦСКА. Это было первое дерби как для Олега Кононова во главе спартаковцев, так и для Самуэля Жиго – он получил тяжелую травму в первом круге и вышел только в конце второго.

Для Жиго матч с ЦСКА был первым после травмы. Ни Боккетти, ни Кутепов играть не могли – вариантов у Кононова не было.

Первый пропущенный гол на совести Жиго, но мало кто понял, что делал защитник после своей ошибки – столкнувшись с Селиховым, он упал, улегся на траву и смотрел, как его партнеры лихорадочно пытались отбиться. Не отбились – 0:1, а потом стало 0:2.

На видео – с 3:50.