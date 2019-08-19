Шюррле безумно круто играет за «Спартак». И он опять навредил ЦСКА
Всего пять игр за «Спартак» провел Андре Шюррле, а эмоций – как от целого сезона. Он пришел в клуб на правах аренды из дортмундской «Боруссии» и после этого поучаствовал в каждой игре «Спартака», несмотря на плотный график.
• В игре с «Динамо» вышел на замену во втором тайме. «Спартак» играл вдесятером, но немец разгонял редкие атаки и опасно бил.
• Следующий матч с «Туном». Заработал пенальти, но не забил, однако затем выдал классный своевременный голевой пас на Бакаева, который оформил победу «Спартака».
• В игре с «Ахматом» Шюррле ассистировал Бакаеву в эпизоде с первым голом, а во втором тайме сам реализовал выход один на один, четко положив мяч в дальний угол, хотя находился под углом.
• Ответный матч с «Туном», гол в пустые ворота – еще одно результативное действие.
• Игра с ЦСКА – голевая передача на Жиго.
• Итого: два гола и три ассиста за пять матчей плюс заработанный пенальти.
Это если брать во внимание только лишь голы и передачи, которых от Шюррле, как от игрока атаки, очень ждут. Но цифрами не выразить игровой интеллект немца, который проявляется в каждой игре. Обработка мяча, своевременные передачи, правильные касания, темп, который он задает. Все это потрясающе смотрится в РПЛ и особенно в «Спартаке», из которого поуходило множество классных игроков.
Теперь еще несколько цифр из РПЛ.
- Почти половина ударов летит в створ – 5 из 11.
- Прошла половина обводок – 3 из 6.
- У него 2,3 выигранных верховых единоборства в среднем за матч.
- 2,3 – это еще и ключевые передачи (тоже в среднем)
- Ему удались три отбора из четырех всего.
- За 225 минут – всего один фол.
С ЦСКА у Шюррле особые отношения. Четыре года назад в Лиге чемпионов немец навредил нашему клубу. Сначала после его прострела мяч влетел в ворота от Акинфеева (ему записали автогол), а затем Шюррле забил под конец, и его «Вольфсбург» выиграл 2:0 в Москве. ЦСКА в тот вечер потерял шансы выйти в плей-офф.
«Спартак» на своем канале в YouTube представил Шюррле, показав эти голы, но позже удалил видео.
Сегодня Шюррле также совершил результативное действие – его подача с фланга привела к голу Жиго. Кроме того, немец отметился пятью ключевыми передачами, четырьмя выигранными верховыми единоборствами и еще множеством полезных действий.
«Шюррле — большой мастер. Взаимопонимания не нужно, просто бежать и открываться правильно. Это и случилось, он вложил в ногу, спасибо ему», – слова Зелимхана Бакаева.
«Андре очень позитивен, он мгновенно влился в коллектив, готов каждому из игроков помочь – мы это видели в матче с «Динамо». То же самое происходит и на тренировках. Мы получили очень позитивного человека. Чем больше будет таких игроков, тем лучше для «Спартака», – считает Олег Кононов.
«Он с первого дня достаточно общительный. В раздевалке тепло общается со всеми, положительно расположил к себе. С адаптацией проблем не будет», – рассказал Георгий Джикия.
«Это чемпион мира. Все, кто хоть немного погружен в футбольный мир, знают о таком игроке. Можно сказать, что он еще достаточно молод: ему 28 лет. Мне кажется, это большой плюс для «Спартака», ведь в команду приходит не 35-летний ветеран. Конечно, Шюррле — качественный футболист», – уверен Роман Зобнин.
Об этом сейчас можно говорить смело – «Спартак» подписал суперигрока. Выражается это не только результативностью, но и менталитетом. «Я не собираюсь командовать и говорить другим игрокам, кто и что должен делать. Но хочу быть лидером, особенно на поле. А для этого нужно играть на должном уровне. И я готов подавать пример молодым игрокам в том, как нужно работать на поле, как тренироваться в зале», – сказал Шюррле.
Смотреть матчи «Спартака» теперь можно хотя бы даже ради Шюррле. Игроков такого уровня в РПЛ за всю историю было очень мало.