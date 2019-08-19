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#ЦСКА #Футбол #РПЛ #Владислав Тороп

ЦСКА заявил на игру со «Спартаком» 15-летнего вратаря. Когда дебютировал Акинфеев, он еще не родился

19 августа 2019, 19:55
Михаил Морозов

Стартовым составом на матч шестого РПЛ против «Спартака» ЦСКА не удивил, но одним из парней в запасе – да.

Что о нем известно?

• Тороп родился 7 ноября 2003 года. Это самый молодой игрок из всех заявок в РПЛ на сезон-2019/20. Кстати, в них присутствуют еще 18 игроков 2003 года рождения, помимо Торопа еще четверым не исполнилось 16 лет.

• Про Торопа писали пару лет назад: вместе со сборной Москвы он стал победителем финального турнира первенства России по футболу среди юношеских команд субъектов РФ с участием игроков 2003 года рождения. Помимо него из ЦСКА чемпионами стали Сергей Кочетков, Эдуард Багринцев и Никита Ермаков. На том турнире Тороп попал в число лучших игроков.

• Тороп умеет разговаривать на камеру. Вот его интервью из 2016-го (видео взято с канала Futboloff). Уже тогда Тороп разговаривал лучше многих профессионалов. 

• Еще упоминание в мае 2017-го: ЦСКА выиграл бронзовые медали первенства России среди клубов, в матче за третье место Тороп отразил три послематчевых пенальти в игре с «Динамо».

• Кроме того, Тороп – вратарь юношеской сборной России U-16 (четыре матча, два пропущенных гола).

• В заявке ЦСКА на сезон РПЛ всего шесть вратарей. Самые известные из них – Помазун (несколько матчей в команде) и Кырнац (отыграл несколько секунд в памятной игре с «Реалом» после удаления Акинфеева). Кроме того, есть 19-летние голкиперы Едапин и Зириков, но ЦСКА заявил на матч именно 15-летнего Торопа.

И еще один любопытный факт.

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