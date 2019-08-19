ЦСКА заявил на игру со «Спартаком» 15-летнего вратаря. Когда дебютировал Акинфеев, он еще не родился

Что о нем известно?

• Тороп родился 7 ноября 2003 года. Это самый молодой игрок из всех заявок в РПЛ на сезон-2019/20 . Кстати, в них присутствуют еще 18 игроков 2003 года рождения, помимо Торопа еще четверым не исполнилось 16 лет.

• Про Торопа писали пару лет назад: вместе со сборной Москвы он стал победителем финального турнира первенства России по футболу среди юношеских команд субъектов РФ с участием игроков 2003 года рождения. Помимо него из ЦСКА чемпионами стали Сергей Кочетков, Эдуард Багринцев и Никита Ермаков. На том турнире Тороп попал в число лучших игроков.

• Тороп умеет разговаривать на камеру. Вот его интервью из 2016-го (видео взято с канала Futboloff). Уже тогда Тороп разговаривал лучше многих профессионалов.