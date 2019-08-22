Защита «Спартака» страдает при стандартах. Просто несколько картинок
«Спартак» пропустил шесть мячей за шесть туров в чемпионате России. Со стандартов – ровно половина. Два в проигранном матче «Тамбову», еще один – от «Ахмата». Везде – разные ошибки.
Первый гол от «Тамбова». Следует подача, затем скидка на Гогуа, который легко расстреливает ворота «Спартака». Айртон не успевает, да и он ли должен был держать высокого защитника соперников – не очень понятно.
Второй гол от «Тамбова». Теперь уже около Таказова двое спартаковцев, но один стоит спиной, другой не успевает. В итоге – 0:2.
В динамике момент тут.
Три матча – три разные ошибки: бросили в первом случае, не согласовали во втором, запаниковали в третьем.
В тихом и спокойном матче Лиги Европы с «Брагой» на классном стадионе между скалой и холмами два момента в первом тайме у ворот «Спартака» также возникли при стандартах.
На 23-й минуте Палинья пробил из-под Ещенко, который проиграл ему борьбу в воздухе.
Под конец тайма еще один опасный удар после розыгрыша углового – мяч прошел мимо ворот, но Бакаев не успел закрыть соперника.
Похожих моментов в каждой игре может возникать сразу несколько, но у «Спартака» ошибки стали голевыми в РПЛ и могли стать таковыми в матче еврокубка. «Брага» хоть и забила не со стандарта во втором тайме, но устроила несколько опасных угловых. Дополнительная тревога перед ответной игрой, где «Спартаку» придется отыгрывать поражение 0:1.