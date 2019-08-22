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#Спартак #Футбол #Лига Европы #Брага

Защита «Спартака» страдает при стандартах. Просто несколько картинок

22 августа 2019, 23:06
Михаил Морозов

«Спартак» пропустил шесть мячей за шесть туров в чемпионате России. Со стандартов – ровно половина. Два в проигранном матче «Тамбову», еще один – от «Ахмата». Везде – разные ошибки.

Первый гол от «Тамбова». Следует подача, затем скидка на Гогуа, который легко расстреливает ворота «Спартака». Айртон не успевает, да и он ли должен был держать высокого защитника соперников – не очень понятно.

Скриншот с обзора «Матч ТВ»

Второй гол от «Тамбова». Теперь уже около Таказова двое спартаковцев, но один стоит спиной, другой не успевает. В итоге – 0:2.

Скриншот с обзора «Матч ТВ»

Оба момента можно рассмотреть в динамике (Гогуа, Таказов).

Гол от «Ахмата». Максименко ошибается на выходе, сутолока у ворот, а центрфорварда не держат – Ещенко не успевает его закрыть. Мбенг делает счет 1:3.

Скриншот с обзора «Матч ТВ»

В динамике момент тут.

Три матча – три разные ошибки: бросили в первом случае, не согласовали во втором, запаниковали в третьем.

В тихом и спокойном матче Лиги Европы с «Брагой» на классном стадионе между скалой и холмами два момента в первом тайме у ворот «Спартака» также возникли при стандартах.

На 23-й минуте Палинья пробил из-под Ещенко, который проиграл ему борьбу в воздухе.

Скриншот с сайта «Матч ТВ»

Под конец тайма еще один опасный удар после розыгрыша углового – мяч прошел мимо ворот, но Бакаев не успел закрыть соперника.

Скриншот с сайта «Матч ТВ»

Похожих моментов в каждой игре может возникать сразу несколько, но у «Спартака» ошибки стали голевыми в РПЛ и могли стать таковыми в матче еврокубка. «Брага» хоть и забила не со стандарта во втором тайме, но устроила несколько опасных угловых. Дополнительная тревога перед ответной игрой, где «Спартаку» придется отыгрывать поражение 0:1.

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Все фото: Твиттер «Спартака»
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