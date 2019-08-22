Защита «Спартака» страдает при стандартах. Просто несколько картинок

«Спартак» пропустил шесть мячей за шесть туров в чемпионате России. Со стандартов – ровно половина. Два в проигранном матче «Тамбову», еще один – от «Ахмата». Везде – разные ошибки.

Первый гол от «Тамбова». Следует подача, затем скидка на Гогуа, который легко расстреливает ворота «Спартака». Айртон не успевает, да и он ли должен был держать высокого защитника соперников – не очень понятно.