«Спартак» здорово укрепился этим летом, но про правого защитника забыл. И это проблема
«Спартак» уступил «Браге» 0:1 в первом матче плей-офф за выход в групповой этап Лиги Европы. Наш клуб провел слабый матч в атаке, пытался дисциплинировано отыграть в обороне, но в чем-то даже может быть доволен счетом – после пропущенного гола португальцы едва не забили второй.
Гол пришел от игрока, который играл на фланге Андрея Ещенко – от Рикарду Орты, который легко забил с близкого расстояния. Могла «Брага» забить и раньше, например, на 22-й минуте после розыгрыша стандарта. Там тоже удар наносился из-под Ещенко, мяч с трудом потащил Максименко. Ошибок у Ещенко хватало и помимо этих двух моментов.
В эпизоде с пропущенным голом от «Браги» внимание больше обращают на гигантскую дыру на левом фланге обороны «Спартака», и это правда – Айртон не справился, Мельгарехо не подстраховал. Оттуда пришла атака, но не спас и Ещенко, чей игрок забил победный мяч.
На видео с 4:36:
«Спартак» этим летом укреплял сразу несколько позиций, но не обратил внимание на защиту. Айртон был куплен зимой, Жиго и Джикия сыгрываются в защите, и им нет альтернативы, справа очень рассчитывали на собственного воспитанника Рассказова, Ещенко был хорошим вариантом на подмену в условиях плотного графика. Сейчас с правым флангом ситуация другая. Вероятно, в планы тренерского штаба она не входила.
Нынешний Рассказов слаб для основы
В прошлом сезоне молодого игрока хвалили, хотя ничего особенного он не показывал – цифры обыкновенные и могли быть лучше, толку в атаке не было никакого вообще. Кроме одного момента против самой слабой команды РПЛ (Рассказов забил «Енисею»). Рассчитывали, что заматереет и наберется опыта, но вышло только хуже. Во втором сезоне в основном составе «Спартака» Рассказов выглядит ужасно.
В матче с «Ростовом» он упустил Байрамяна – тот забил, не справился с Еременко, и тот отдал голевую передачу. Привез стандарт, с которого забил «Тамбов». И это не считая многочисленных прорывов соперников по его флангу. Все это продолжалось до тех пор пока, его не усадили на скамейку. Когда выпустили – из-под него забили в Туне. Уровню «Спартака» Рассказов сейчас не соответствует.
Ещенко не продержится долго без замен
У Ещенко тоже хватает ошибок. Но три последних матча в РПЛ он провел очень прилично. В помощь – статистика отборов, перехватов и даже ключевых передач, например, в обоих дерби. Даже если считать его сейчас безальтернативным вариантом в обороне (а как по-другому при нынешнем Рассказове?), проблемы у «Спартака» все равно будут.
Просто два факта. Первый – Ещенко не так давно восстановился от тяжелой травмы и в целом травматичен последние два сезона. Риск потерять его достаточно велик. Второй – Ещенко 35 лет, и вешать на него игры без замен в плотном графике (а он сыграл их пять за 19 дней) – очень рискованно. Ещенко – боец, он будет играть до тех пор пока его не вынесут с поля. Но отсутствие ротации приведет к проблемам – со здоровьем у игрока, с результатами у клуба.
Лимит не должен мешать
У «Спартака» и так пять россиян в составе, место которых в нынешних условиях не подлежит никакому сомнению. Это Максименко, Джикия, Гулиев, Зобнин и З.Бакаев. Понятно, что в «Спартаке» ждут иностранного опорника, который, скорее всего, заменит Гулиева, но, по крайней мере, в центре поля у Олега Кононова есть несколько вариантов вплоть до изменения схемы.
С правым флангом обороны вариантов никаких нет – там только Ещенко, который рискует не выдержать такую нагрузку, а подмена приносит много проблем.
Опять же, для усиления атакующей игры «Спартаку» бы подошел хороший современный защитник, умеющий в том числе поддерживать атаку. На европейском рынке таких много.
Если же задаться целью найти защитника только с российским паспортом, то летом был хороший и притом бесплатный вариант с собственным воспитанником Паршивлюком. Да, он тоже немолод по футбольным меркам и травматичен, но притом опытен и как альтернатива Ещенко наверняка бы сгодился. Похоже, в «Спартаке» такой вариант даже не рассматривали.
Скоро мы наверняка услышим, что регресс Рассказова стал для всех полной неожиданностью, а изначально позиция правого защитника никакой проблемой не являлась. Сейчас она таковой стала. Возвращаясь к пропущенным голам из этой зоны становится очевидно: ошибки правых защитников не позволяют «Спартаку» делить в РПЛ первое место (отминусованы очки с «Ростовом» и «Тамбовом»)
А теперь они могут лишить клуб и Лиги Европы еще до наступления группового этапа.