«Спартак» здорово укрепился этим летом, но про правого защитника забыл. И это проблема

Ещенко не продержится долго без замен

У Ещенко тоже хватает ошибок. Но три последних матча в РПЛ он провел очень прилично. В помощь – статистика отборов, перехватов и даже ключевых передач, например, в обоих дерби. Даже если считать его сейчас безальтернативным вариантом в обороне (а как по-другому при нынешнем Рассказове?), проблемы у «Спартака» все равно будут.

Просто два факта. Первый – Ещенко не так давно восстановился от тяжелой травмы и в целом травматичен последние два сезона. Риск потерять его достаточно велик. Второй – Ещенко 35 лет, и вешать на него игры без замен в плотном графике (а он сыграл их пять за 19 дней) – очень рискованно. Ещенко – боец, он будет играть до тех пор пока его не вынесут с поля. Но отсутствие ротации приведет к проблемам – со здоровьем у игрока, с результатами у клуба.

Лимит не должен мешать

У «Спартака» и так пять россиян в составе, место которых в нынешних условиях не подлежит никакому сомнению. Это Максименко, Джикия, Гулиев, Зобнин и З.Бакаев. Понятно, что в «Спартаке» ждут иностранного опорника, который, скорее всего, заменит Гулиева, но, по крайней мере, в центре поля у Олега Кононова есть несколько вариантов вплоть до изменения схемы.

С правым флангом обороны вариантов никаких нет – там только Ещенко, который рискует не выдержать такую нагрузку, а подмена приносит много проблем.

Опять же, для усиления атакующей игры «Спартаку» бы подошел хороший современный защитник, умеющий в том числе поддерживать атаку. На европейском рынке таких много.