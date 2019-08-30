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Наталия Кондратенко
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Все эмоции вылета «Спартака» – в фотографиях Наталии Кондратенко
30 августа 2019, 10:34
Наталия Кондратенко
Все фото: Наталия Кондратенко
«Спартак», ну как ты?
Для победы над «Спартаком» хватило одного топ-игрока. За него «Брага» даже ничего не платила
«Спартак» здорово укрепился этим летом, но про правого защитника забыл. И это проблема
Защита «Спартака» страдает при стандартах. Просто несколько картинок
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