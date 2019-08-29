Для победы над «Спартаком» хватило одного топ-игрока. За него «Брага» даже ничего не платила
«Спартак» проиграл «Браге» (1:2) и пролетел мимо группового этапа Лиги Европы. В первом матче с минимальным счетом тоже выиграла «Брага».
У Рикарду Орты есть одна удивительная серия. Начиная с февральской игры сезона-2017/18, он забивает в каждом матче Лиги Европы. В том розыгрыше он провел без голов весь турнир, но пульнул «Марселю» единственный гол в ответном матче плей-офф. На старте сезона-2018/19 забил по голу в двух матчах квалификации с «Зарей», но «Брага» все равно вылетела.
В этом сезоне Орта забил один из голов в гостевой игре с «Брондбю», а в ответной просидел на скамейке. Потом отличился в домашней игре со «Спартаком», теперь оформил дубль в гостевом матче. Получается интересная статистика: Орта забивает уже в шести подряд матчах Лиги Европы. За это время у него набралось семь мячей. Голевую передачу на один из них он получил от брата.
«Спартак» пустил от «Браги» три мяча за два матча. Все голы забил португальский полузащитник Рикарду Орта. По нему есть одна интересная история. Орта еще юнцом два сезона играл в «Малаге», куда попал на стыке времени больших денег и будущего ослабления состава. Там Орта пересекался с Саму Кастильехо, Луисом Альберто и Хуанми. Вот только сам забил в Примере всего один гол.
Сейчас Орта уже сложившийся футболист. Ему 24 года, в «Браге» стартовал его четвертый сезон. Сюда он попал как раз из «Малаги»: там так в нем разочаровались, что отпустили свободным агентом. Три сезона Орта выдавал приличные цифры по голам и ассистам в чемпионате Португалии – всего набралось уже 25 голов и 15 передач. Сейчас он стоит девять миллионов евро.
Орта остается в «Браге», хотя им постоянно кто-нибудь интересуется. «Марсель» и «Шальке» выходили на него еще весной, но Орта все равно остался. Повлияло и то, что в «Браге» он теперь играет вместе с братом. «Брага» купила у «Лос-Анджелеса» Андре Орту и воссоединила фамильную связку. Они вместе начинали карьеру еще в «Витории Сетубал».
Еще Орта – идеальный пример правильного отношения к делу. После первой игры со «Спартаком» он рассказал о собственной роли. Вчитайтесь в эти слова: «Игрок атаки должен отдавать и забивать. Это то, что я хочу. Но еще я хочу помогать в обороне. Сегодня я радуюсь голу, хотя команда и ее преимущество в следующей игре все равно важнее».