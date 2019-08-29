Для победы над «Спартаком» хватило одного топ-игрока. За него «Брага» даже ничего не платила

«Спартак» пустил от «Браги» три мяча за два матча. Все голы забил португальский полузащитник Рикарду Орта. По нему есть одна интересная история. Орта еще юнцом два сезона играл в «Малаге», куда попал на стыке времени больших денег и будущего ослабления состава. Там Орта пересекался с Саму Кастильехо, Луисом Альберто и Хуанми. Вот только сам забил в Примере всего один гол.

Сейчас Орта уже сложившийся футболист. Ему 24 года, в «Браге» стартовал его четвертый сезон. Сюда он попал как раз из «Малаги»: там так в нем разочаровались, что отпустили свободным агентом. Три сезона Орта выдавал приличные цифры по голам и ассистам в чемпионате Португалии – всего набралось уже 25 голов и 15 передач. Сейчас он стоит девять миллионов евро.

Орта остается в «Браге», хотя им постоянно кто-нибудь интересуется. «Марсель» и «Шальке» выходили на него еще весной, но Орта все равно остался. Повлияло и то, что в «Браге» он теперь играет вместе с братом. «Брага» купила у «Лос-Анджелеса» Андре Орту и воссоединила фамильную связку. Они вместе начинали карьеру еще в «Витории Сетубал».