У «Браги» стадион между холмами и скалой. Сегодня там сыграет «Спартак»
«Брага» и «Спартак» будут биться за выход в групповой этап Лиги Европы, первый матч наш клуб проводит в Португалии. «Брага» – двукратный победитель кубка страны, но чемпионом не была никогда, зато в начале десятилетия чуть не добралась до победы в еврокубке – в финале Лиги Европы уступила «Порту».
Как бы ни играла «Брага», те, кто хоть раз видел ее стадион, уже не забудут про этот клуб. «Эштадиу Мунисипал де Брага» или «Муниципальный стадион Браги» располагается в нише, вырубленной в скале.
Что из основного мы знаем о нем:
• Его построили к Евро-2004, затратив на это 83 миллиона евро. Принял два матча того турнира: Болгария – Дания и Голландия – Латвия.
• Стоимость очень большая, дороже обошлись только арены трех португальских грандов («Бенфики», «Порту» и «Спортинга»). Стадион построили на месте гранитного карьера, где пришлось еще и взрывать скалу для ее деформации. Демонтажные работы заняли очень много времени.
• Его вместимость – 30 тысяч человек.
• У него нет боковых трибун, только две центральные. При этом их крыши соединены стальными канатами – навеяно мостами цивилизации инков. По бокам – с одной стороны скала, с другой – холмы
• Между трибунами переходить можно под полем.
• На скале установлено табло. Говорят, едва ли не самое большое в мире.
• За свою оригинальность стадион получил несколько архитектурных наград, в том числе известную International Architecture Awards, которую выдает чикагский музей «Атенеум». Архитектор Эдуарду де Моура получил Притцкеровскую премию (это аналог Нобелевской в архитектуре).
Сама Брага в целом – симпатичный, уютный город. Там нет сумасшедших достопримечательностей, известных всему миру, за главной нужно ехать за несколько километров от Браги (красивый уникальный комплекс Бон-Жезуш-ду-Монти, бонусом там отличная панорама на город). Там приятно гулять и вкусно ужинать и вообще можно отлично провести день.
Но если добираться до стадиона пешком из центра города – это займет немало времени, плюс покажет заметный контраст между районами. От интересных зданий в городе до слегка унылых двухэтажных построек, плотно примыкающих друг к другу. Спуск вниз, дорога, затем красивая табличка, которая сразу снимает всю усталость.
Хотя с противоположной стороны ничего не напоминает о футбольном сооружении.
В Браге есть тур по стадиону, по-другому на стадион никак не пустят – забираться на гору ради этого тоже можно не мечтать. Полицейские и охранники следят за этим строго, чтобы никто не рухнул вниз. Притом договориться с ними вряд ли получится, даже если владеете португальским. Если запутались в дороге – найти стадион помогут местные жители. Правда, далеко не все они могут общаться на английском.
Развлечений особых в Браге нет, понятно, что главная команда здесь – футбольная. Даже в небольшом ресторанчике на кухне висит плакат.
На этот стадион «Брага» уже привозила немало грандов – «Баварию», «МЮ», «Ливерпуль», «Арсенал», «Севилью», «Марсель» (четырех последних удавалось обыграть). С постсоветских стран самый главный гость – «Шахтер», он играл тут уже трижды (все три матча выиграл), в прошлом году «Брага» вылетела от «Зари».
«Спартак» в Португалии бил только одну команду – «Спортинг», но это обычная история для российских клубов. «Бенфике», «Порту» и «Сетубалу» наши уступали, дважды – крупно, от «Бенфики» чудом разгрома избежали. Сегодня – освоение нового стадиона, возможно, самого оригинального и необычного в спартаковской истории.