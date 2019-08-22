У «Браги» стадион между холмами и скалой. Сегодня там сыграет «Спартак»

Что из основного мы знаем о нем:

• Его построили к Евро-2004, затратив на это 83 миллиона евро . Принял два матча того турнира: Болгария – Дания и Голландия – Латвия.

• Стоимость очень большая, дороже обошлись только арены трех португальских грандов («Бенфики», «Порту» и «Спортинга»). Стадион построили на месте гранитного карьера, где пришлось еще и взрывать скалу для ее деформации. Демонтажные работы заняли очень много времени.

• Его вместимость – 30 тысяч человек.

• У него нет боковых трибун, только две центральные . При этом их крыши соединены стальными канатами – навеяно мостами цивилизации инков. По бокам – с одной стороны скала, с другой – холмы

• Между трибунами переходить можно под полем.

• На скале установлено табло . Говорят, едва ли не самое большое в мире.

• За свою оригинальность стадион получил несколько архитектурных наград, в том числе известную International Architecture Awards, которую выдает чикагский музей «Атенеум». Архитектор Эдуарду де Моура получил Притцкеровскую премию (это аналог Нобелевской в архитектуре).