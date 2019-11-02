Бийол получил отложенную вторую желтую карточку в матче с «Зенитом». Так вообще можно?

Традиционно отложенные карточки показывают тогда, когда за этим не следует удаление. Но в данной ситуации удаленный игрок еще несколько секунд провел на поле. Что об этом говорят правила ФИФА?

Принцип преимущества не должен быть использован в ситуациях серьезных нарушений или второго предупреждения за исключением случаев, когда есть очевидная возможность забить гол.

Рефери должен удалить игрока в тот момент, когда мяч выйдет за пределы поля, но если удаленный игрок коснется мяча или вмешается в игровую ситуацию, судья должен остановить игру и удалить игрока немедленно.

Начнем со второго пункта: здесь очевидно, что Бийол никак не касался мяча после фола, поэтому с этой точки зрения арбитр имел полное право не останавливать игру до момента фола Карпова.

Намного интереснее интерпретация первого пункта. Там говорится, что принцип преимущества, то есть отложенная желтая карточка, не может применяться в ситуации, когда нет очевидной возможности забить гол.

Фол Бийола произошел в центре поля, однако в ситуации достаточно быстрой атаки «Зенита». Вилков в итоге трактовал эту ситуацию как наличие очевидной возможности забить гол.