ЦСКА в депрессии – объясняем на кадрах из «Коня БоДжека»

У ЦСКА плохие результаты

▪ 3 поражения в 3 турах Лиги Европы – так слабо русские клубы не выступали никогда.

▪ После «Динамо» стало так: 5 матчей, 4 поражения, 0 побед, 2:8 по разнице мячей.

▪ Все эти 4 поражения – дома.

▪ «Динамо» до этого не выигрывало 8 матчей подряд, «Ференцварош» не выигрывал на групповых этапах еврокубков 15 лет.

▪ В конце прошлого сезона ЦСКА впервые за 6 лет: а) опустился по итогу ниже второго места, б) не попал в Лигу чемпионов.

▪ На данный момент ЦСКА – пятый. Год назад после 14 туров было так же.

▪ За последние 2,5 сезона ЦСКА занимал промежуточную первую строчку дважды: после первого тура в сезоне-2017/2018 и после одиннадцатого в сезоне-2019/2020.