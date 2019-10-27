ЦСКА в депрессии – объясняем на кадрах из «Коня БоДжека»
«Конь БоДжек» – сериал Netflix с антропоморфными животными про кинозвезду средних лет, который борется с одиночеством, травмами прошлого, вредными зависимостями, трудностями во взаимоотношениях с миром вокруг и просто перманентным несчастьем. «Конь БоДжек» – гибрид жанров: это одновременно и сатира на общество или шоу-бизнес, и вынимающая душу драма о взрослении и рефлексии, где каждый герой прячет внутри собственные болячки.
Первая часть 6-го (и последнего) сезона «Коня БоДжека» вышла ровно между двумя поражениями ЦСКА – от «Ференвароша» и «Динамо», – когда все вокруг поняли: с клубом точно что-то не так. Мрак и атмосфера висящего кризиса – декорации сериала, в которые этот ЦСКА вписывается идеально.
У ЦСКА плохие результаты
▪ 3 поражения в 3 турах Лиги Европы – так слабо русские клубы не выступали никогда.
▪ После «Динамо» стало так: 5 матчей, 4 поражения, 0 побед, 2:8 по разнице мячей.
▪ Все эти 4 поражения – дома.
▪ «Динамо» до этого не выигрывало 8 матчей подряд, «Ференцварош» не выигрывал на групповых этапах еврокубков 15 лет.
▪ В конце прошлого сезона ЦСКА впервые за 6 лет: а) опустился по итогу ниже второго места, б) не попал в Лигу чемпионов.
▪ На данный момент ЦСКА – пятый. Год назад после 14 туров было так же.
▪ За последние 2,5 сезона ЦСКА занимал промежуточную первую строчку дважды: после первого тура в сезоне-2017/2018 и после одиннадцатого в сезоне-2019/2020.
▪ Если вдруг так и останется и ЦСКА закончит этот сезон на пятом месте, это будет самая низкая планка за 11 лет.
▪ ЦСКА в еврокубках в 8 последних матчах: 2 победы над «Реалом» – и 6 поражений.
▪ В этой Лиге Европы только две команды пропустили после трех туров больше ЦСКА: это люксембургский «Дюделанж» (10) и казахстанская «Астана» (9). При этом у первых есть одна победа.
У ЦСКА много травмированных и молодых
▪ После 14 туров 6 игроков ЦСКА сыграли все матчи сезона. Для сравнения у остальных клубов из топ-5:
- «Краснодар» – 0 игроков.
- «Локомотив» – 2 игрока.
- «Зенит» – 3 игрока.
- «Ростов» – 5 игроков.
Так устроена ротация состава у лидеров сезона.
▪ Сейчас у ЦСКА из-за травм нет Ефремова, Дзагоева, Васина. Плюс не до конца восстановились либо только набирают форму Щенников, Гогуа, Набабкин, Шарлия, а по ходу сезона уже вылетали Сигурдссон и Шарлия.
▪ В этих условиях ЦСКА очень много наигрывает молодежь. Очень много. В сезоне-2019/2020 за ЦСКА сыграли 12 человек 21 года или младше. 12 из 22. То есть больше половины состава ЦСКА – это юниоры не старше 21 года. Иногда это бывает красиво: например, «Краснодар» обыграл состав, где были 8 человек не старше 21 года.
▪ Но иногда тут есть проблемы. Например, 17-летний Карпов сыграл в двух проигранных матчах ЦСКА. В обоих тренеры соперника признались, что специально атаковали через его зону.
У ЦСКА есть отдельные проблемы с лидерами
▪ ЦСКА не забил 50% пенальти в этом сезоне РПЛ.
▪ Чалов не забивает больше месяца – 7 матчей подряд.
▪ Этим летом Влашич стал самым дорогим трансфером в истории ЦСКА – 15,7 млн евро. Но после этого он стал действовать хуже. Почему – подробно объяснял Александр Плеханов вот по этой гиперссылке.
У ЦСКА под вопросом работа вне поля
▪ ЦСКА явно неудачно отработал трансферное лето. Во-первых, сорвались переходы Джанаева, Кругового, Комличенко (это те, с кем точно были переговоры). Во-вторых, ушел ключевой защитник прошлого сезона Бекао. Про него гендиректор Роман Бабаев сказал так: «Неприятно, чувствуешь себя лохом». Это о том, что Бекао говорил клубу о готовности продлить контракт, но еще за полгода до дедлайна договорился с «Удинезе».
▪ В начале октября жена главы селекционного отдела ЦСКА Людмила Дюкова в комментариях инстаграма жестко критиковала главного тренера Виктора Гончаренко. Там было, например, такое: «Меня он никогда не радовал. *** [проиграл] прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников». Позже она извинилась.
Внутри ЦСКА все ок?
▪ Василий Уткин часто покусывает ЦСКА, но вот интересный набор инсайдов про внутренности из эфира на «Эхо Москвы»:
«И самые разные люди говорят, что, кажется, Гинер потерял к этому интерес. Раньше его интересовало все, вплоть до заборов в Ватутинках. А сейчас…
Хочу подчеркнуть, что я пользуюсь хорошо проверенной сплетней. Не знаю, правда это или нет, не хочу никого дискредитировать, но мне уверенно говорили разные люди, что 4-5 игроков из молодежной команды ЦСКА подписали разные агенты, а раньше это было просто невозможно сделать, потому что их оберегали. А сейчас как-то вот перестали.
О том, что Евгений Леннорович потерял интерес или, по крайней мере, значительно менее деятельно чем раньше этим занимается, говорит опубликованная информация о том, что право финансовой подписи в ЦСКА уже не у него».
Что здесь правда?
▪ Этим летом ЦСКА почти не заработал на трансферах – всего 2,5 млн с продаж. Такие окна были и раньше, но впервые за много лет у клуба не будет выплат от Лиги чемпионов. Разница между гонорарами в ЛЧ и ЛЕ – космос. Год назад ЦСКА, даже проиграв группу, состриг из Лиги чемпионов около 30-35 млн – это где-то 40-60% от годового бюджета клуба. Где брать эти деньги сейчас – непонятно. Продажи? Да, продажи. Но делать витрину талантов очень сложно, когда:
- в чемпионате ты пятый.
- в Лиге чемпионов тебя нет.
- в Лиге Европы ты худший.