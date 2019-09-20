Разбираем те 5 минут, где ЦСКА пропустил три гола
ЦСКА пропустил от «Лудогорца» пять мячей за один тайм, хотя до этого вел в счете. «СЭ» пишет, что в истории выступления российских клубов в еврокубков таких провальных таймов еще не было. Итоговый счет 1:5 – это еще и несколько показательных выводов.
- Нельзя вечно побеждать внутренними резервами. У ЦСКА они закончились на 17-летнем защитнике Карпове, который дебютировал в профессиональном футболе. Понятно, что такое количество пропущенных голов теперь будут объяснять проблемами с составом.
- Ротация в Лиге Европы – нормальное явление, если из-за отсутствия лидеров не нарушается командная игра. ЦСКА посадил Чалова и Ахметова. Итог: мало моментов, нарушение баланса, проигранная инициатива. Они вышли – все изменилось.
- Проиграть или выиграть матч можно даже за пять минут. Этот вывод особенно важный, потому что подобное едва не повторили в другой игре. АПОЭЛ давил «Дюделандж» (3:4) весь матч, забил трижды за четыре минуты, но соперник растянул голы на весь матч и победил.
ЦСКА забил только со стандарта в первом тайме. В обзоре матча внимательнее посмотрите на три гола «Лудогорца» (да, как АПОЭЛ) в начале второй половины (их смотрите с 3:01). Ниже разберем подробнее.
Пять минут, которые изменили все
47-я минута. ЦСКА вышел на второй тайм с преимуществом в один мяч. Замен не было, в тактике ничего не поменялось. «Лудогорец» повторил историю с мощным началом тайма. На старте матча это принесло два спасения от Акинфеева, штангу и перекладину. Во второй половине ЦСКА сразу рассыпался. Акинфеев не спас (претензий ноль), защита позволяла бить с любых позиций.
Первый гол получился после неудачного отскока. Сисиньо (обвели синим) влетел в штрафную с правого фланга, полетел на нескольких соперников и потерял мяч. На втором скриншоте он уже в стороне, но гол получился из-за его активности. Вышла ситуация, когда двое встречали, двое страховали, а другой игрок ЦСКА включался в эпизод.
Вандерсон (88-й) сам начал атаку забросом на Сисиньо, потом остался в отношении один к пяти, пробил в касание по отскочившему мячу. Акинфеев среагировал, но не отбил: мяч влетел по центру ворот в единственный оставшийся коридор между защитниками.
50-я минута. Атака «Лудогорца» не располагала к опасному моменту. Недялков спокойно двигался по флангу, у ЦСКА было количественное преимущество, правильное расположение игроков и уверенность в отборе. Проблема в борьбе Лукоки и Кучаева. Лукоки – воспитанник «Аякса». Там его явно научили открываниям и забеганиям в штрафную с фланга атаки, где Лукоки и начинал карьеру.
«Лудогорец» осознанно давил в зону на фланге, где у ЦСКА играли Магнуссон и Кучаев. Еще в первом тайме это привело к опасным навесам и ударам все того же Лукоки. Тогда он оказывался против Магнуссона (левого из тройки центральных), либо обгонял Кучаева. Именно в те пять минут второго тайма это и оказалось решающим моментом.
Сисиньо вбегал в штрафную из той же зоны, но там для гола совпали несколько факторов. В моменте со вторым мячом Лукоки переиграл Кучаева позиционно. Он забежал из-за спины и принял передачу впереди Магнуссона и Кучаева. До этого Лукоки сам просил у Недялкова этот пас. Изначально Кучаев бежал рядом с ним, а Магнуссон контролировал центр. Смотрите:
52-я минута. Кешеру тоже заранее попросил передачу от Вандерсона. Здесь Магнуссон и Кучаев вообще остались вдвоем против трех соперников. Кешеру принимал мяч в лучшей позиции, чем располагался Кучаев. Из-за этого игроки ЦСКА не помешали приему и последующему удару. Мяч залетел от штанги, у Акинфеева шансов при таком ударе было мало.
Тут Кучаева неосознанно сковал Марселиньо: сам хотел получить пас, но освободил пространство партнеру. К Магнуссону тогда же приклеился сместившийся в центр Лукоки. Опорники ЦСКА в этом моменте вообще никого не контролировали, не успели за эпизодом и оставили партнеров в меньшинстве. Кучаев в итоге даже изобразил стенку перед Кешеру, но удару не помешал.
В моментах с тремя голами ЦСКА уступил «Лудогорцу» в скорости перемещений и принятия решений. Гончаренко после матча говорил общими фразами, но одно из его объяснений на пресс-конференции сюда подходит идеально: «Мы проиграли в скорости команды, в скорости работе с мячом. У «Лудогорца» быстрые футболисты, которые доставили нам проблемы».
Фото на плашке: «Лудогорец»