Разбираем те 5 минут, где ЦСКА пропустил три гола

Пять минут, которые изменили все

47-я минута. ЦСКА вышел на второй тайм с преимуществом в один мяч. Замен не было, в тактике ничего не поменялось. «Лудогорец» повторил историю с мощным началом тайма. На старте матча это принесло два спасения от Акинфеева, штангу и перекладину. Во второй половине ЦСКА сразу рассыпался. Акинфеев не спас (претензий ноль), защита позволяла бить с любых позиций.

Первый гол получился после неудачного отскока. Сисиньо (обвели синим) влетел в штрафную с правого фланга, полетел на нескольких соперников и потерял мяч. На втором скриншоте он уже в стороне, но гол получился из-за его активности. Вышла ситуация, когда двое встречали, двое страховали, а другой игрок ЦСКА включался в эпизод.

Вандерсон (88-й) сам начал атаку забросом на Сисиньо, потом остался в отношении один к пяти, пробил в касание по отскочившему мячу. Акинфеев среагировал, но не отбил: мяч влетел по центру ворот в единственный оставшийся коридор между защитниками.