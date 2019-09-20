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«Кто последний в Пятерочку?». Страна реагирует на разгромы «Краснодара» и ЦСКА
20 сентября 2019, 00:48
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Все фото: ПФК ЦСКА
Подборка смешная, а ситуация страшная
Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах
Блин, «Краснодар», что это было вообще?
Этот «Базель» собрал тренер, который фанатеет от тактики и побеждает в войне с руководством
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